降至冰點以下 紐約氣溫逼近歷史同期最低

紐約倒春寒，氣溫逼近歷史同期最低溫度；圖為曼哈頓民眾28日冒著寒風在街頭蔬果攤買水果。(路透)

根據氣象台的最新氣象預報，受到中西部來的冷空氣的影響，紐約市 及周邊地區的氣溫天氣將持續，28日(周一)的氣溫低至冰點以下，最低達華氏25度，29日(周二)和30日(周三)仍然寒冷，最低溫度可至華氏22度，逼近歷史上同一時期的最低氣溫；直至31日(周四)氣溫才會逐漸升溫，到4月1日(周五)，全市將迎來雷雨天。

福斯氣象台(Fox Weather)的氣象專家馬斯特羅(Brian Mastro)表示，受到中西部來的冷空氣影響，紐約市28日的氣溫驟降，遠低於往年這一期間的平均氣溫，僅略高於1982年創下的最低氣溫，這股冷空氣還將繼續向西及南部挺進，到達芝加哥市、田納西州、維吉尼亞州 等地區。

在以紐約市為中心的三州都會區(Tri-state Area，包含紐約州、新州 、康州的都會區域)，從北部紐約上州的普拉茨堡 (Plattsburgh)，到南部新州的大西洋城(Atlantic City)，都將出現破紀錄的低氣溫，普拉茨堡則將如同12月的寒冬，氣溫降至華氏22度。

馬斯特羅還表示，29日、30日，紐約市的氣溫雖會有小幅回暖，但仍然寒冷，29日的最低氣溫預計為華氏23度，有望打破1959年的最低氣溫。

馬斯特羅說，到31日(周四)則可期待溫暖的天氣，最高氣溫將達華氏71度，4月1日，最高氣溫將再次跌至華氏50多度，紐約市五大區及周邊地區可能迎來雷雨天，包括新州部分海岸線在內、紐約市以南的地區，屆時將面臨暴風驟雨天氣。