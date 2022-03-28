藍鯨疫苗接種站將撤 側鰭ok繃成永久裝置

位於美國自然歷史博物館藍鯨模型下的新冠疫苗接種站，將於31日撤除，不過藍鯨側鰭上的ok繃將成為永久裝置。(美聯社)

位於曼哈頓美國自然歷史博物館 (American Museum of Natural History)地標藍鯨模型下的新冠疫苗 接種站，在運行了近一年後，訂於31日(周四)結束，不過藍鯨側鰭上的ok繃將成為永久裝置；館方表示，在31日前到該處接種疫苗或補強針的民眾，仍可獲得博物館的免費門票。

做為紐約市 最令人興奮的疫苗接種站之一，自然歷史博物館在將近一年前開放疫苗接種，並成為全紐約市最受歡迎的接種站之一，至今已經施打了超過10萬劑疫苗。

而該接種點最讓人驚艷的，就是能夠在博物館的「鎮館之寶」、長94呎的巨型藍鯨模型下接種；為了展現紐約人的團結精神，館方也在藍鯨的側鰭上貼上ok繃，代表著大自然與人類共同努力，戰勝新冠病毒的特殊意義；該接種站從去年4月23日開放為民眾接種。

館方表示，該接種站將於31日撤除；不過館方表示，在博物館門口的中央公園西(Central Park West)和77街交口，將停有行動疫苗車，有需要的民眾可到該處接種疫苗。

雖然接種站撤除，但貼在藍鯨側鰭上的ok繃，將成為永久性裝置；自然歷史博物館館長弗特(Ellen Futter)表示，希望在多年以後，人龍綿延在海洋生活大廳(Milstein Hall of Ocean Life)地標性藍鯨模型下的照片，將可以想起那段紐約市和市民共同奮鬥、關心彼此，以及博物館在抗疫過程中提供支持與希望的過程。

館方也將在位於77街的入口提供免費的居家新冠病毒檢測盒，民眾可以前往該處領取；新冠檢測則將於每周三至周日上午10時至下午5時開放，更多相關資訊，可上網頁https://www.amnh.org/covid-vaccination查詢。

由於新冠Omicron變種病毒的亞變種BA.2傳播快速，導致紐約市疫情數字出現升溫，目前已經占紐約市新增病例超過五成；紐約市疫苗接種普及，但已接種補強針者仍少，市府數據顯示，目前約僅有三分之一市民完成了補強針接種。

根據27日最新數據，紐約市平均七天滾動新增病例為906例，住院與死亡分別為12人和四人；紐約州日新增病例則為2778例，住院823人，較前一天減少22人，死亡人數則為七人。