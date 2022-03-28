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法拉盛清潔日 華人家庭熱情參與

記者鄭怡嫣╱紐約報導
亞美凝聚聯盟社區巡邏隊27日在法拉盛舉辦清潔日活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)
亞美凝聚聯盟社區巡邏隊27日在法拉盛舉辦清潔日活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)27日首次在華人聚居的皇后區法拉盛舉辦清潔日活動，吸引80多位學生及家長參加，培養下一代的公共服務意識及積極參與社區的志願精神。

27日早上，80多位華人學生及其家長，在亞美凝聚聯盟社區巡邏隊及市議員黃敏儀的帶領下，共同清理位於法拉盛楓葉大道(Maple Ave)近凱辛納大道(Kissena Blvd)的楓葉操場(Maple Playground)，掃除落葉、拾起煙蒂、保持街道的清潔。

參加清掃的華人學生多為移民二代，在法拉盛及周邊居住並上學，年齡在七歲至17歲之間，十歲以下的孩子占了一半。

巡邏隊成員胡Ariel表示，這是巡邏隊首次舉辦清潔日活動，常說華人家長儘關心自己的一畝三分地，對社區事務漠不關心，但事實並不盡然，華人家長對清潔日活動的熱情高漲；目前正在籌畫更多的社區親子活動，使更多的青少年及二代都能參與其中，培養勞動的積極性及為社區的服務精神。

黃敏儀表示，很高興看到這麼多的孩子已經參與到社區的活動與事務中來，從小就了解並深入社區，共同助力社區變得更繁榮、團結與清潔。

華人 法拉盛 皇后區

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