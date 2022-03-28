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州長改革保釋案 議會：要再討論 另提10方案較勁

記者和釗宇╱紐約報導
牛毓琳說，州議會仍在討論霍楚的提議，各方追求公共安全的的意願是一致的。（記者和釗宇╱攝影）
牛毓琳說，州議會仍在討論霍楚的提議，各方追求公共安全的的意願是一致的。（記者和釗宇╱攝影）

州長霍楚(Kathy Hochul)日前提出十點改革保釋制度的計畫，希望納入預算案並在本周預算談判截止之前在州議會通過；州議會非洲裔、波多黎各裔、西語裔和亞裔黨團(Black, Puerto Rican, Hispanic & Asian Legislative Caucus)26日也提出十點改善公共安全的方案，計畫在心理健康、青年教育和住房方面投入更多資源；州眾議員牛毓琳說，州議會仍在討論霍楚的提議，各方追求公共安全的的意願是一致的。

該黨團的建議包括為心理健康服務增加投資、增加一線心理健康員工的薪資、增加對課後輔導項目的投資、增加紐約市地鐵的班次、為反槍枝暴力項目增加投資，通過增加住房穩定性、投資社區中心等措施減少重複犯罪的發生。

該黨團主席索拉熱(Michaelle Solages)表示，這些計畫意在解決導致暴力和貧困的根源問題，通過一種全面的方式解決犯罪問題，終結「對社區永恆的懲罰」。

不過，州議會的提案雖然都意在解決犯罪問題，但和霍楚的提案仍有相當差距，因為前者並未涉及修改保釋制度，而霍楚則支持給法官更多自由裁量權來設定保釋金，並且拘留那些多次犯案的嫌疑人。

州眾議員牛毓琳表示，州議會對霍楚的提案仍在討論當中，「因為州長提出的建議並不具體，而州議會則需要將所有政策落實成法條，因此很多議案還需要更多討論；州議會提出的十點計畫和州府的並非完全不一樣，現在大家只是說出自己的想法，還有很多認為沒有展開討論。」

她還表示，預算談判僅剩一周，霍楚的十點計畫不應囊括在預算談判中，「這是州眾議會的意見，因為這些都是關鍵的政策，不應操之過急；我們應該有正確的立法，不能短視，許多提案初衷很好，但落實起來會有意想不到的負面效果，所以要仔細考慮。」

牛毓琳說，「不管大家政治立場如何，我們都應該團結，因為大家都是為了社區好，我們的共同目標是必須改善的公共安全；犯罪問題和種族歧視一樣，都是系統性問題，很難找到馬上解決問題的方案，一些政策需要很長時間才能看到效果。」

州參議員劉醇逸則表示，「我們需要清晰的行動來改善公共安全，州長霍楚的提案是一個討論的起點；她的計畫中，有一些有道理，但也有一些雖然聽起來很好但可能是無效的，其中很明顯的一個問題就是缺乏對司法系統追責的強化。」

州議會非洲裔、波多黎各裔、西語裔和亞裔黨團日前提出十點改善公共安全的方案，計畫在...
州議會非洲裔、波多黎各裔、西語裔和亞裔黨團日前提出十點改善公共安全的方案，計畫在心理健康、青年教育和住房方面投入更多資源。（美聯社）
劉醇逸表示，霍楚的提案是一個討論的起點，其計畫中有一些有道理，但也有一些雖然聽起...
劉醇逸表示，霍楚的提案是一個討論的起點，其計畫中有一些有道理，但也有一些雖然聽起來很好但可能是無效的。（州參議會提供）

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