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霍楚修正保釋制度 華社籲支持

記者和釗宇╱紐約報導

州長霍楚(Kathy Hochul)此前推出十點保釋制度改革計畫，包括允許對多次犯案者設定保釋金、給法官更多的自由裁量權、嚴打槍枝犯罪等，並將保釋金改革納入預算談判；支持霍楚的華埠社區人士27日表示，華人應當不分黨派團結起來，支持改革案過關，改善社區治安。

霍楚的提案遭到州議會民主黨人反對，州議會日前也提出自己的十點改善公共安全方案，重在增加社會服務資源，但避談保釋制度改革；對此，此前就致信霍楚對其表達支持的亞太公共事務聯盟紐約分會(APAPA)主席于金山表示，州議會在推卸責任，「心理健康等社會服務的經費，每年都在增加，但犯罪沒有減少。」

于金山說，現在社區需要立竿見影的治安措施，而不是做了好幾十年都沒有成效的措施，「如果需要好幾十年，那請問要多少人受害才能達到效果呢？而且，增加社會服務資源和嚴打犯罪完全不矛盾，可以雙管齊下。」

亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇表示，目前霍楚的改革案遭到左右兩派夾擊，「如果這項修正案通不過，我們亞裔的處境根本不會有實質的改變，如果嫌疑人不用為他們的行為負責，我們上街多少次也無濟於事。」

王曉薇說，雖然每次亞裔仇恨犯罪事件發生後，民選官員都會立刻口誅筆伐、表達同情，但因為法律的漏洞，這些表態都無濟於事，「對我們華人來講，如果你認為政府應該打擊犯罪、改善社會治安，那麼不管你屬於哪個黨派，都應該支持州長計畫，致電所在選區的州議員，請他們投支持票。」

霍楚 亞裔 華人

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