國會眾院民主黨二號人物 背書霍楚選州長

國會眾院民主黨黨團主席傑福瑞斯(右)27日宣布，背書紐約州長霍楚(左)競選連任。（州長辦公室提供）

國會眾院民主黨 黨團主席傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)27日宣布，背書州長霍楚 (Kathy Hochul)競選連任，霍楚的連任之路又增加一重要砝碼。

傑福瑞斯被認為是接替現任眾議長佩洛西(Nancy Pelosi)擔任國會民主黨頭號人物的潛在人選；他表示，霍楚自接替前州長葛謨(Andrew Cuomo)上任以來已「旗開得勝」，「霍楚州長已經證明自己是一個為民眾權益不懈努力的人，而且致力於滿足工薪家庭的需求。」

他表示，「從創造高薪就業到保護社區安全、恢復學校正常運轉，霍楚已經在引領紐約州 全面恢復的路上旗開得勝；她是州長的正確人選，很榮幸背書她競選完整任期。」

霍楚向傑福瑞斯表示感謝，「我很榮幸得到傑福瑞斯的背書，他在國會的領導已經讓紐約州和全美無數家庭受益；傑福瑞斯有做實事的可靠業績，他的政策讓他的選區民眾生活、工作地更好，感謝傑福瑞斯的支持，我期待和他一同為紐約州民眾帶來進步。」

此前已有多名紐約州國會議員背書霍楚，包括托瑞斯(Ritchie Torres)、埃斯佩拉特(Adriano Espaillat)、米克斯(Gregory Meeks)、納德勒(Jerry Nadler)等。

霍楚在6月的黨內初選中的對手包括激進派的紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和溫和派的長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)；此前民調顯示，霍楚的支持度領先，但若前州長葛謨再戰，她僅領先葛謨4%。

若霍楚民主黨初選中勝出，她將在11月的普選中面對的共和黨對手可能是長島國會議員李修頓(Lee Zeldin)或前紐約市長朱利安尼之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)等人。