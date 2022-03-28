紐約華人挺趙靖桉 布碌崙盛大造勢

紐約華人支持趙靖桉競選紐約州眾議員造勢大會，27日在布碌崙舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華人 支持趙靖桉競選州眾議員 造勢大會，27日在布碌崙 (布魯克林)舉行，近百人出席，一致認為，趙靖桉是在華人社區成長起來的優秀人才，他始終在推動並闡明華人的訴求，堪當州眾議員大任，此次參選第40選區州眾議員可謂人心所向，希望他能成功當選。

美國香港總商會常務會長姜書棟說，趙靖桉在布碌崙工作過多年，他熟悉趙靖桉，所以毫不猶豫支持他參加競選；他說趙靖桉熟悉社區，曾多次擔任過各級議員的助理，紮根社區17年，積極維護華人權益、推動華人參與政治；他希望布碌崙華社在競選基金和選票上給予熱情支持。

趙靖桉表示，沒有公共安全就沒有社區的繁榮與發展；他承諾，若成功當選，將繼續反對在法拉盛市中心修建遊民所計畫，支持修改保釋改革法，增加警察經費，確保社區安全；他還支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)和資優班(G&T Program)項目。

由美國亞裔社團聯合總會(亞總會)和美國香港總商會發起造勢大會，在布碌崙金皇廷大酒樓舉行；中華總商會董事長梅犖生、法拉盛大聯盟主席羅維宗、潘力民、陳世品、李可喬、黃啟旺、王一冰等紐約僑界人士都出席了這次活動。

州眾議員第40選區包括皇后區法拉盛、白石鎮、大學點與莫瑞丘(Murray Hill)等華裔集中區；趙靖桉將在6月民主黨初選中挑戰現任州眾議員金兌錫(Ron Kim)。