美國繁榮華埠總會 表揚春節活動參與人員

美國繁榮華埠總會26日在法拉盛舉辦「慶祝新春大遊行表揚頒獎餐會」。（記者張心／攝影）

美國繁榮華埠 總會26日在皇后區法拉盛舉辦「慶祝新春大遊行 表揚頒獎餐會」，感謝社區領袖、表演藝術家、義工等對2022年春節活動的支持。

繁榮華埠總會行政總監田士銳和董事長黃偉靈表示，該會新春期間舉辦三項大型新春活動，成功向美國主流社會和華人 下一代推廣了華人傳統文化，「我們藉此機會慶祝中國最重要的農曆新年，展示了在美華裔的熱情，以傳統活動使我們的社區更加繁榮。」

2月初，繁榮華埠總會舉辦了「紐約慶祝新春炮竹暨僑界支持北京2022冬運文化節」，在華埠羅斯福公園吸引了眾多紐約居民免費入場觀摩。

「2月14日，我們成功在曼哈頓麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)的NBA紐約尼克隊賽事半場，舉行了「慶祝新春中華文化表演」，向在場的球員、美國民眾展示了中華傳統文化的魅力。」田士銳說。

2月20日，繁榮華埠總會舉辦了重頭戲「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」，20輛花車的遊行隊伍，從勿街(Mott St.)和喜士打街(Hester St.)出發，一路沿著勿街往林則徐廣場方向前進，行經東百老匯、律勞街(Ludlow St.)、喜士打街、科西街(Forsyth St.)，最後到布隆街(Broome St.)結束，「此場活動為社區傳遞了更多正能量，我們非常驚喜吸引到2萬多名群眾參加，打破了歷史紀錄。」黃偉靈表示。

繁榮華埠總會主辦方表示，未來會繼續宣傳新春中華傳統，得到更多主流及華人下一代的認識及認同。