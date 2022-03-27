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NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

紐約親子互助會 虎年繪畫賽頒獎

記者顏潔恩／紐約報導
紐約親子互助會日前舉辦「2022年虎年生肖繪畫比賽」，26日在布碌崙舉行頒獎儀式。(記者顏潔恩／攝影)
紐約親子互助會日前舉辦「2022年虎年生肖繪畫比賽」，26日在布碌崙舉行頒獎儀式。(記者顏潔恩／攝影)

紐約親子互助會日前舉辦「2022年虎年生肖繪畫比賽」，經過詳細評比後終於選出各年級組的三份最佳作品，26日在布碌崙(布魯克林)埃里克森公園(Leif Ericson Park)舉行頒獎儀式。

主辦方表示，每年以農曆新年作為契機，通過繪畫比賽方式除給華裔子弟帶來展示才藝的平台外，也能加強他們對中華文化的了解，一舉多得。

親子互助會負責人黃妮可表示，此次是第四屆舉辦以農曆新年為主題的繪畫比賽，要求作品加上中國新年、以及12生肖元素；這次參賽者多達170人，很欣慰看見孩子們發揮自身的創意、進行色彩搭配展示他們心中的新年模樣。

她鼓勵家長多和孩子們聊聊節日相關的知識，幫助他們了解中國文化，畢竟作為移民返鄉的機會很少、逗留的時間也不長，通過這樣的比賽加強他們對中華文化的了解之餘，家長扮演的角色也很重要。

此次比賽分為四歲至七歲、八歲至12歲、13歲至17歲三個小組，由專業繪畫老師評出來的幼兒組三甲分別是Harrison Wu、Xinyu Zhang、以及Peiyao Huang；兒童組冠亞季軍則是Alina Lin、Bryan Lin、Brooke Zheng，青少年組則由Mengting Wu、Qing Xue、以及Jiajia Li摘奪前三名，以及十名鼓勵獎得主；獲獎者獲得精美獎狀以及繪畫用品作為獎勵，鼓勵他們積極發展繪畫興趣。

親子 布碌崙 華裔

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