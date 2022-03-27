紐約市居民聯盟年會 矢志續為華社爭權益

紐約市居民聯盟26日舉辦年度晚會。（記者張心／攝影）

紐約市 居民聯盟(New York City Residents Alliance)26日舉辦年度晚會，回顧團體在過去幾年中為華社權益所做的積極貢獻，感恩參與的社區領袖、家長、學生對該組織的無私付出，祝福未來有更多華社熱心人士願意參與爭取合法權益。

紐約市居民聯盟創始人和負責人胡小媛表示，藉此共聚一堂的時刻，希望鼓勵更多的華社居民出來做義工，「我們始終在致力於抗爭、保護、維護華人的利益，以身作則教會孩子們不可以逆來順受，要學會以民主的方式合法爭取屬於自己的合法權益。」

胡小媛進一步指出，紐約市居民聯盟也會在今年繼續「暑期學習夏令營」，幫助學生們在特殊高中入學考試(SHSAT)中取得好成績，「這個暑假校園項目已經做了三年，參與的孩子們在考試中錄取率達到70%，我們非常欣慰，會繼續這一培訓項目。」

紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧表示，自2018年起，紐約市居民聯盟始終致力於保護和爭取華裔 在教育 、安全領域的公平權益，一方面通過抗爭來保衛特殊高中、資優班等優質教育機會，也反對社區監獄和遊民所，另一方面也通過旗下的「Youth4AM」來培養華裔下一代人才和領袖，「未來我們會繼續培養華裔優秀下一代，爭取華人社區的合法權益。」