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布碌崙地鐵站傳刀劃臉攻擊 華人憂心

記者顏潔恩╱紐約報導
圖中女子涉嫌在D線地鐵上用刀子劃傷另一女子的臉部。(市警提供)
圖中女子涉嫌在D線地鐵上用刀子劃傷另一女子的臉部。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)華人經常搭乘的D線地鐵車廂日前發生一起恐怖的持刀劃臉案件，引起華社的擔憂；根據警方紀錄，以上案件發生當日在布碌崙柏山(Cypress Hills)也有一宗地鐵攻擊案，受害者的左眼區域被利器割傷，嫌犯目前在逃。

根據警方消息，16日下午1時10分，當J線列車進入柏山的Van Siclen大道時，一名男子在車內與另兩名男子發生肢體衝突，不久後遭其中一人持利器割傷左眼眉毛處，稍有偏差就刺傷眼睛；案發後兩嫌逃脫，救護車抵達將受害者送往布魯克岱大學醫院醫學中心(Brookdale University Hospital)接受治療，傷勢穩定。

75分局、市警捷運分局派警員到該地鐵站展開調查，當時警員封鎖現場，造成服務短暫停止；現場也一片血跡斑斑，警員向其他乘客錄取口供，有人指出兩嫌逃出車站後往不同方向逃逸。

紐約市近期地鐵攻擊案件頻發，針對亞裔的案件更是多不勝數，引起華社的關注；同一天晚10時30分，許多華人搭乘的康尼島方向D線列車，一名女子持刀走近33歲的女性受害者，無故往她臉頰劃了幾刀，嫌犯最終在終點站的康尼島-斯提威爾大道(Stillwell Avenue - Coney Island)地鐵站逃離地鐵車廂。警方形容肇事者深色頭髮，身穿深色夾克，淺色運動衫和藍色牛仔褲。

警方目前正在調查以上案件，呼籲知情民眾提供線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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