女送擁抱 班森賀華男被偷珠寶項鍊

該名女子涉嫌盜走華男價值1萬元的項鍊。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀日前發生一起以假珠寶做誘餌的盜竊案，一名女匪看見一名華裔男子坐在家門前時上前示好聊天，臨走時假裝擁抱，趁機偷走他脖子上價值萬元的珠寶項鍊；警方公布消息，呼籲知情民眾提供線索。

轄管當地的市警62分局消息指出，本月18日下午2時30分，一名51歲的華男 坐在19大道交81街的自家住宅的階梯上；一輛深色轎車內的人發現後，將車停在路旁，這時一名外族裔女子從副駕駛座下來，一路笑臉相迎看著華男。

她穿過欄柵朝華男走近，不停地與他交談試圖分數其注意力，女子接著亮出一個首飾展示給男子觀賞，並強制戴在脖子上；最終還假裝善意地擁抱對方，但趁機偷走他價值1萬元的項鍊，快速跳上車子後逃走，等受害者發現時已不見蹤影。

布碌崙華社經常發生類似案件，特別是耆老因不易反擊，經常被視為目標；去年4月戴克高地也發生類似案件，一名八旬華嫗在街上碰見兩名女子，被對方騙走脖子上的金項鍊，如今此類案件再次捲土重來，警方呼籲民眾提高警惕。

警方形容，女嫌的膚色較淺、身高約5呎6吋、體重150磅、有綁著馬尾的棕色頭髮，犯案時身穿軍綠色長裙、花圖案襯衫及黑色鞋子，還有一名共犯負責駕駛，身分未明；警方目前正在調查以上案件，呼籲知情民眾提供線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。