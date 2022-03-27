雷克島監獄年來死3囚 團體籲暫停再送入受刑人

紐約雷克島監獄 ( Rikers Island)一囚犯日前因橙子噎死，今年獄中意外身亡囚犯累計至少三人；監獄囚犯家人和倡議人士之後集會，批評州長霍楚 (Kathy Hochul)大規模監禁計畫(mass jailing plan)存在問題，要求想辦法結束獄內的不人道環境。

52歲迪亞茲 (Herman Diaz)18日死亡，被視為監獄人員短缺危機新例證； 根據新聞報導，去年9月起120多天期間，監獄園區共有6637個職缺，導致管理鬆散。

倡議團體HALTsolitary Campaign聯合主任佩特(Victor Pate)請求解決危險環境，要求霍楚、民選官員讓人們離開這些監獄，並告訴法官、檢察官不要再送受刑人到雷克島。

新近聯邦報告提到雷克島監獄園區被拘留者易四處遊蕩、鎖門等基本規則未切實被遵守。去年發生6200多次爭鬥，今年1月有48次刺、砍傷，受傷等待醫療須數小時，有些襲擊壓根未提報。

紐約市 懲教局(Department of Correction)局長莫利納(Louis Molina)聲明，正加速解決長期問題；襲擊已減少且增加懲教人員，迄今沒收100多件武器。

倡議者集會約一小時，訂3月28日在州議會大廈前再度集會。

消息人士透露，2月底入獄的迪亞茲發生意外時，沒有懲教人員巡邏並及時援助。死者的哥哥轉述，法醫辦公室證實他弟弟被橙子噎住，從視頻看出，死者從浴室出來時指著自己被噎住的脖子，另一服刑人員試圖幫助。

這位兄長要求調閱錄影查看懲教局人員多久抵達救援。假如人員配備充份，應有樓層官員走動查看。

雷克島監獄此前不久接連有兩名服刑人員死亡；2021年服刑人員拘留期內共16人死亡。

莫利納稱人員短缺危機緩解，但聯邦監察員3月16日報告寫道，說服員工重返崗位幾無進展。