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霍楚：紐約州燃油稅減免 已在討論中

記者張晨╱紐約報導
紐約汽油價格仍高，車主苦不堪言。(記者張晨╱攝影)
紐約汽油價格仍高，車主苦不堪言。(記者張晨╱攝影)

全國汽油價格雖然已從史高點略有下降趨勢，但車主仍在為高出不少的油價而苦惱；面對民眾的擔憂，州長霍楚(Kathy Hochul)表示，燃油稅減免「已在討論之中」。

州參議會在此前預算提案中表示，希望從5月到12月暫停徵收燃油稅；根據美國汽車協會(AAA)的數據，目前紐約的平均油價仍高於4元一加侖，而去年同期為2.91元。

在徵稅方面，石油營業稅為17.3分，燃油稅為8分，此外每加侖還要繳納8分的州銷售稅。

州議員認為，這一減免能為駕駛者節省6億4800元，並希望在4月1日前通過包括該內容的預算案。

霍楚於25日被問及截至於下周的州預算是否會包括這一減免，或者類似於加州正在考慮的對駕車者進行某種形式的退稅

她表示，這個問題是下周州預算討論的一個重點，「這已經擺在桌面上了，我們正在商討，因為預算的時機非常適合解決這個問題。」

霍楚此前對於該提案興致缺缺，表示她的辦公室正在研究這個問題，並試圖搞清楚減免是否真的會挽救車主們的錢包；州府削減的部分資金還要用於公路維修和基礎設施項目，這是其預算的主要部分。

「這是為了讓人們去上班，把孩子送到學校，而生活的基本開銷卻一直在上升。」她表示，立法者意識到了這個問題，並且沒有一個人能置之度外，「這是我想在預算方面繼續討論的問題。」

最近幾天，霍楚和立法領導者已經討論了直接退稅給司機的可能性；但一些議員更傾向於減稅，而不是退稅，因為這將提供更直接的救濟。

但霍楚表示，這個問題「非常敏感」，因為該州的大部分地區已有公共交通網絡覆蓋。

她和立法者們一直在閉門談判最終預算協議，如果議員們想要按時通過預算，法案必須在本周初提出，以確保他們能在31日(周四)之前投票表決。

預算 霍楚 退稅

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