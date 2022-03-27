市議員提雷克島蓋新監獄代替城區方案 獲市獄警工會支持

市議員霍頓提出在雷克島建新的監獄。(建築師提供)

在紐約市四區建現代化社區監獄 、以關閉雷克島監獄(Rikers Island)，引起社區強烈反彈，加上預算將超出原計畫，新一屆市議會議員近日提出將監獄保留在雷克島，但新蓋一座更人性化的現代監獄；計畫受到部分民選官員以及市獄警工會(Correction Officers Benevolent Association)的支持。

市長亞當斯 (Eric Adams)接手前市長白思豪 (Bill de blasio)在城區建四間監獄的計畫，作為2027年關閉雷克島監獄承諾的一部分；然而隨著計畫拖延造成整修費用增加、社區強烈反彈以及監獄人口飆升至5700人，超過四間監獄能提供的3544個床位數量，令亞當斯市府尋求新策略。

皇后區市議員霍頓(Robert Holden)近日透露，兩周前與負責公共安全部門的副市長班克斯(Philip Banks)會面，他提出了一項能節省更多資金的計畫，將設備齊全、具有現代化社會服務的新監獄依然蓋在雷克島上，該設施將包括醫院、運動場、工作培訓中心、農場等。

「若市府持續推行城區監獄計畫，只會浪費更多的錢」，霍頓表示，白思豪市府想要推出規模較小的監獄系統，但亞當斯的計畫更為實際；建築師之一Bill Bialosky表示，儘管市府已籌備82億資金來建造城區的四座監獄，但最終的項目成本將達到100至150億元，而在雷克島上建新監獄僅需56億元就能建成。

史泰登島的市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)、市議員卡爾(David Carr)、皇后區市議員阿里奧拉(Joann Ariola)對新計畫表示贊同；該計畫也獲得市獄警工會主席小波西奧(Benny Boscio Jr.)的支持，認為現有計畫存在太多毛病，若有囚犯逃獄，設在島上的監獄將有多一層的公眾安全網。

然而許多激進派民主黨議員仍堅持雷克島監獄的環境惡劣，要求實行原有計畫。

亞當斯辦公室未針對霍頓的計畫發表言論，表示將繼續聆聽社區的聲音；但消息指出，他正想辦法降低監獄人數，員工也曾詢問州長霍楚(Kathy Hochul)，是否可能重開一些關閉了的州監獄來收監囚犯。