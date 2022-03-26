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法拉盛五級大火受災地 開始拆除、處理石棉

記者張心／紐約報導
法拉盛五級大火受災地點已開啟維修工作，施工地點已被圍欄隔開。（記者張心／攝影）
法拉盛五級大火受災地點已開啟維修工作，施工地點已被圍欄隔開。（記者張心／攝影）

法拉盛五級大火受災地點緬街40-10號已於25日開啟維修工作，預計拆除將持續一個月以上，石棉處理或進行至明年3月1日，沿線公交車站將暫時移至法拉盛圖書館門前。

根據黃敏儀辦公室最新消息，市府相關部門已在25日早上開始了火災地點拆除工作，具體施工時間將從每周一持續至周日，每日上午7時到下午3時30分不間斷進行。

由於受災樓宇中發現了已被禁止使用的致癌材料石棉，有關部門在拆除工作展開後，也會著手處理石棉，預計將於2023年3月1日完成。

此外，由於施工處理，受災地點已悉數圍欄，人行道被迫關閉，沿線公交Q25、Q34或Q65的停靠站點，將移至法拉盛圖書館門前。

黃敏儀辦公室表示，市府相關部門已承諾會定期更新施工情況，如果石棉處理進展較快，緬街40-12號外將不再設置圍欄，方便租戶進入查探。市樓宇局也透露，檢查人員屆時可能會把圍欄往更靠近建築物的位置移動，為行人騰出更多空間。

「施工重建對小商家來講只是一個開始，他們還需要更多實際援助來支撐他們站起來。」黃敏儀表示，自己將與不同的組織和市府機構合作，為受害的小商家提供保險和經濟援助，「上周給我們的社區商業帶來毀滅性的打擊，值得慶幸的是並沒有嚴重的人身傷亡。」

法拉盛市中心17日凌晨4時多突發五級大火，現場濃煙滾滾，延燒數小時才撲滅；緬街40-10號美東商場樓宇全毀，樓頂坍塌，約30多戶商鋪的商用店鋪損失慘重，現場至少三人受傷。

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