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協和門窗攜手台灣藝術家 林世寶「黃金年代」藝術展4月登場

記者張心／紐約報導
協和門窗攜手駐廠台灣藝術家林世寶，將於4月在曼哈頓舉辦藝術展。（協和門窗提供）
協和門窗攜手駐廠台灣藝術家林世寶，將於4月在曼哈頓舉辦藝術展。（協和門窗提供）

協和門窗攜手駐廠台灣藝術家林世寶，將於4月在紐約市曼哈頓舉辦藝術展，出展藝術品皆為協和工廠回收的門窗廢材制作，旨在藉由作品的展出喚起社會大眾對環境保護及傳統製造行業勞工的重視。

林世寶表示，此次展覽的「黃金年代」是訴說生命過程的系列作品，其中包含平面繪畫與立體雕塑兩種形式，繪畫以壓克力顏料、金箔、墨等綜合媒材，於畫布呈現夢幻般的星球體與無限想像性的空間。雕塑作品「定情物」是林世寶嘗試使用協和門窗的廢棄窗材「PVC」，將其重新加熱、塑形、鍍金，並在雕塑中融入和定情物有關的寶貴記憶，「賦予廢棄材料新的生命，同時也改變了自身對審美觀念的認知。」林世寶說。

林世寶出生於台灣，現於紐約、日本和台灣生活及創作，曾在日本愛知縣名古屋藝術大學獲得藝術學士學位，後於紐約大學完成藝術研究生課程，其作品主要反映亞洲哲學的深刻概念，目前為紐約協和門窗及協和山莊的駐廠藝術家。

展覽地點：299 South St, New York, NY 10002；展覽時間：4月8日至9日上午11時至下午7時；10日上午11時至下午5時。購票：https://www.eventbrite.com/e/artexpo-new-york-solo-spring-2022-tickets-243189164337；線上畫廊：https://redwoodartgroup.com/store/s-p-art/。

「黃金年代」藝術展4月舉辦。（協和門窗提供）
「黃金年代」藝術展4月舉辦。（協和門窗提供）

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