紀念發展法拉盛先驅 台灣大學設孫乃競博士基金

大紐約區台大校友設立孫乃競博士紀念基金。(記者鄭怡嫣/攝影)

為紀念法拉盛 發展先驅以及台灣大學校友孫乃競，大紐約區台大校友會日前宣布，將設立100萬元「孫乃競博士紀念基金」，作為社會科學院經濟系及管理學院經濟及金融市場研究(Economic and Financial Markets Studies)使用。

孫乃競1938年10月29日生於中國天津，1961年於台大經濟系畢業，1963年隨留學風潮赴美至紐約大學留學，獲得經濟學博士學位，曾在曼哈頓經營東園餐廳、在皇后區法拉盛經營花旗食坊，被譽為80年代開拓法拉盛的先驅。

孫乃競在餐飲業、保險業、及投資 方面都卓有成就，首次將油條帶到法拉盛社區，並在花旗食坊首創3.99元的四菜一湯，為社區民眾帶來便利，他與當時許多新移民華人 小商家合作，通過免租及收取營業利潤的方式減輕他們的創業負擔，「孵化了」如今林立在法拉盛街頭許多大型超市背後的華人企業家。

大紐約區台大校友日前在法拉盛聚餐時回憶，80年代曼哈頓華埠多為廣東移民及二代，講國語的台灣新移民被排擠，是以北移至百廢待興的法拉盛，法拉盛為此也一度被稱為「小台北」，紐約時報當時曾有專題報導，孫乃競的花旗食坊也榮登紐時房地產版的封面，他投資眼光矚目，為人盡心盡力，對己節儉，對華人社區及台大校友會卻不惜餘力，帶動了大紐約區甚至全美校友捐款無數的風氣。

「孫乃競博士紀念基金」為永續基金，來源包括孫乃競生前捐贈的45萬元及殷人琪捐贈的5萬元，後分配投資獲利約90萬元，再由殷人琪及林豔卿捐贈補足至100萬元，供台大社會科學院經濟系及管理學院經濟及金融市場研究學子申請獎學金使用。