非法租客流彈飛竄 貝賽居民要求禁止該租屋上線並清空

皇后區貝賽一棟用於Airbnb出租的民宅發生槍擊事件，當地民代和居民示威抗議。（劉醇逸辦公室提供）

皇后區 貝賽(Bayside)一棟用於出租Airbnb的民宅，19日發生槍擊 事件，至少19枚流彈將附近居民的住宅、車輛、兒童座椅射毀，致使一名無辜群眾受傷；當地民代和居民25日舉行示威抗議，要求Airbnb永久禁止該房源上線，呼籲市樓宇局(DOB)對該民宅下達強制清空令。

皇后區貝賽第38大道208-16號房產，自五年前由前戶主交給花旗銀行(Citi Bank)之後，一直處於取消抵押品贖回權的早期階段，後被寮屋租客以Airbnb非法出租，經常引得不同的來客到此居住，惹得深夜派對不斷，造成了過度的噪音和垃圾污染，屢屢被周圍居民投訴抗議。

「此次的槍擊事件使周圍居民忍無可忍，已經不是簡單的生活質量問題，而是上升為嚴重的公共安全隱患，我們要求政府不要再給社區惹麻煩，立刻解決這個問題。」州參議員劉醇逸表示，Airbnb不能再使此房源上線，否則一棟房子將毀了一個街區。

國會眾議員 孟昭文向Airbnb執行長兼聯合創始人切斯基(Brian Chesky)寫信道，希望對方給予回覆如何解決這次的槍擊事件，「這所房子能夠被非法佔地者張貼在你們的網站上，而且屢遭投訴沒有解決，讓我們對當地民眾的安全深表擔憂。」孟昭文表示，公司應該永久禁止該房產掛牌出租，而且需要立刻解決。

州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)指出，Airbnb之前曾在自己辦公室的要求下，關閉了該房源的出租頁面，但非法租客以另一個帳號再次使該房源上線，Airbnb對於之後的投訴並未阻止，「現在無禮的生活作風問題已經升級為暴力破壞，非法房源的Airbnb顧客竟然在門口公然開槍，這簡直就是被Airbnb和市樓宇局「慣」出的有恃無恐。」

布朗斯汀還要求花旗銀行加快對該房產的止赎和驅逐程序，同時透露已經聯繫愛迪生電力公司(ConEd)，看能否對該房產採取任何措施，譬如停電等。但參與集會的附近居民表示，他們看到有人將大罐的汽油帶進出事房屋，眾人猜測可能是想自用發電機發電。

此次示威前不久，市樓宇局試圖對該房屋進行檢查，但是由於沒有搜集令，房屋居民拒絕了市樓宇局的進入。