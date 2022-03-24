我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

曼哈頓華埠商改區卡車 與電單車發生碰撞

記者張晨／紐約報導
華埠商改區卡車堅尼路與電單車發生碰撞。(記者張晨/攝影)
華埠商改區卡車堅尼路與電單車發生碰撞。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠24日發生一起交通事故，一單車騎士和一輛華埠商業改進區(Chinatown BID)的道路清潔車發生碰撞；據現場警員表示，該騎士因在堅尼路(Canal St.)上車速過快撞上了北向行使的機動車，案發後被送往醫院情況穩定；商改區也就此案回應稱，目前華埠單車有橫衝直撞之勢，使行人和機動車躲閃不及，造成交通安全隱患。

事故發生在當日上午10時30分左右，在堅尼路交伊利沙白街(Elizabeth St.)處，一輛西向行駛的電單車撞上了北向行駛的BID卡車；警方表示，正在調取附近珠寶店的監控錄像，但初步顯示，是單車未來及減速從而裝上了機動車的副駕駛，車門上有明顯凹陷。

案發後，轄區市警五分局封鎖了部分街道，現場的地上仍留有一攤血跡；警方表示，騎手面部著地，血跡未面部、口部傷，已被送醫救治，情況穩定。

商改區行政總監陳作舟表示，該道路清潔車相信華埠居民時常可見，從來沒有任何緊急任務需要執行，司機更知道社區耆老眾多，所以駕駛時格外小心。

陳作舟指出，車輛在馬上穿過堅尼路時，被闖紅燈駛過的電單車撞上車門，「不是車撞人，而是人撞車」；同時陳作舟指出，天氣轉暖疫情退散，在更多人享受室外活動的同時，一些單車和電單車也開始在狹窄的巷子和車流中急速穿梭，使人躲閃不及，非常容易釀成事故。

華埠商改區卡車堅尼路與電單車發生碰撞。(記者張晨/攝影)
華埠商改區卡車堅尼路與電單車發生碰撞。(記者張晨/攝影)

華埠 商改區 疫情

上一則

法拉盛五級大火 將開始拆除工作、處理石棉

延伸閱讀

吳紹榮競選蒙市議員 趙美心方樹強等力挺

吳紹榮競選蒙市議員 趙美心方樹強等力挺
創歷史 首位華裔進入芝市議會 李慧華出任11區區長

創歷史 首位華裔進入芝市議會 李慧華出任11區區長
紐約華埠尼克村賣豪華建商？居民反對…憂遭逼遷、租金大漲

紐約華埠尼克村賣豪華建商？居民反對…憂遭逼遷、租金大漲
華埠服務中心蒙市診所 開張

華埠服務中心蒙市診所 開張
華埠CMP人力中心 提供青少年多項免費英語和職訓專案

華埠CMP人力中心 提供青少年多項免費英語和職訓專案

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發大火，圖為火災過後。記者何卓賢／攝影

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

2022-03-17 13:40
初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

2022-03-17 02:30
香港遊客在曼哈頓中城酒店遭槍擊搶劫，手戴百萬級腕錶。(取自谷歌地圖)

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

2022-03-19 15:50
被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

2022-03-16 09:32
很多亞裔隨身攜帶胡椒噴霧防身，圖為一亞裔女性展示口紅樣子的噴霧劑。（美聯社）

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

2022-03-20 06:50

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台

陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台
俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀