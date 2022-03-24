曼哈頓華埠商改區卡車 與電單車發生碰撞

華埠商改區卡車堅尼路與電單車發生碰撞。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 24日發生一起交通事故，一單車騎士和一輛華埠商業改進區(Chinatown BID)的道路清潔車發生碰撞；據現場警員表示，該騎士因在堅尼路(Canal St.)上車速過快撞上了北向行使的機動車，案發後被送往醫院情況穩定；商改區 也就此案回應稱，目前華埠單車有橫衝直撞之勢，使行人和機動車躲閃不及，造成交通安全隱患。

事故發生在當日上午10時30分左右，在堅尼路交伊利沙白街(Elizabeth St.)處，一輛西向行駛的電單車撞上了北向行駛的BID卡車；警方表示，正在調取附近珠寶店的監控錄像，但初步顯示，是單車未來及減速從而裝上了機動車的副駕駛，車門上有明顯凹陷。

案發後，轄區市警五分局封鎖了部分街道，現場的地上仍留有一攤血跡；警方表示，騎手面部著地，血跡未面部、口部傷，已被送醫救治，情況穩定。

商改區行政總監陳作舟表示，該道路清潔車相信華埠居民時常可見，從來沒有任何緊急任務需要執行，司機更知道社區耆老眾多，所以駕駛時格外小心。

陳作舟指出，車輛在馬上穿過堅尼路時，被闖紅燈駛過的電單車撞上車門，「不是車撞人，而是人撞車」；同時陳作舟指出，天氣轉暖疫情 退散，在更多人享受室外活動的同時，一些單車和電單車也開始在狹窄的巷子和車流中急速穿梭，使人躲閃不及，非常容易釀成事故。