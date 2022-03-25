華埠華人雜貨鋪 遭兩非裔男持槍搶劫打傷老闆

二非洲裔持槍劫華埠華裔經營雜貨鋪，老闆被打傷。(市警提供)

曼哈頓華埠 日前發生一起持槍搶劫案，一對非洲裔男子衝進一家華人經營的雜貨鋪，威脅有槍並打傷老闆，搶奪百元現金後逃逸；市警對兩名嫌犯展開通緝。

警方表示，案件發生在14日下午5時左右，兩名非洲男子進入了位於地威臣街(Division St)139號「利泉果菜什貨貿易公司」；一人掏出槍走近了59歲的華裔受害者，威脅他拿出錢，不然就開槍。

警方稱，受害者拒絕配合，於是另一嫌犯鎖上了前門，兩人開始攻擊受害者；在逃離現場之前，嫌犯從收銀機中取出400元現金。

案發後，受害者頭部多處腫脹出血，在現場接受了急救治療。

警方公布的案發地監控視頻顯示，其中一人最後出現時穿著灰色連帽毛衣、黑色牛仔褲和黑色運動鞋；另一人則臉上戴著紅色面具，身穿灰色毛衣、灰色短褲和紅色運動鞋。

警方呼籲民眾，若看到和圖片中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。