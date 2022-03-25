深夜開車尾隨 三非裔男持槍搶劫華男

李先生(右)自述案情經過。(法拉盛民間巡邏隊提供)

一名32歲的華裔男子日前深夜回家時，在皇后區法拉盛 遭到三位非洲裔男性持槍搶劫，嫌犯目前仍在逃，市警呼籲民眾提供線索。

根據警方24日的通報以及受害人李先生的自述，20日晚10時45分左右，在靠近法拉盛金城發超市的斯馬特街(Smart St)47-15號，下班的李先生在家附近停好車後，發現一輛最新型號的的寶馬車(BMW)行駛緩慢，開到他跟前後又折回，李先生取出車內物品後往家走，這輛車則緊開在他身後，他察覺不對，開始奔跑，車裡則衝出三位非洲裔男子，持槍對準李先生並追著他，他的手提包掉在地上，被三位嫌犯撿起，跑回到車內驅車逃走。

李先生並未受傷，手提包內有錢包、500元現金、個人身分證件以及信用卡。

警方表示，目前嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。