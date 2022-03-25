快速雜貨配送公司進駐紐約 零售業者憂市場被瓜分

快速雜貨配送服務公司，近日進駐下東城。(取自Gorillas推特)

在新冠肺炎疫情 期間應運而生的快速雜貨配送服務，去年進駐紐約市 市場，標榜線上下訂後十至15分鐘即可收到貨物，受到不少年輕族群的歡迎；不久前在曼哈頓下東城，兩間快速雜貨配送公司展店，路上經常可見到廣告、送貨車輛來來回回，讓社區零售業者憂心，恐怕在疫情期間已經流失的生意，又被新興行業瓜分。

目前服務拓及紐約市的快速雜貨配送公司包括Buyk、Fridge No More、Gorillas以及Getir等，保證在短時間內就能夠將新鮮的蔬果和豐富的雜物，送到使用者家中。

其中Gorillas和Getir，就分別進駐下東城格蘭街(Grand St.)294號和艾塞克斯街(Essex St.)51號；雖然店面僅供這些公司做為提供線上服務的據點，民眾還需上APP下單後，透過公司快速配送後送達到家，無法到店面裡購物，但已經引起附近商家的憂心。

在曼哈頓華埠東百老匯上販售乾貨及新鮮蔬果的鄭女士表示，該店原本以販售乾貨為主，後來為拓展生意，才開始賣新鮮蔬果，主要客戶都是附近居民，在疫情嚴重期間，民眾不敢出門、改在線上買菜，對該店生意影響不少，如今快速雜貨配送開展到下東城，「這些公司跟我們不一樣，沒有房租壓力，如果之後愈來愈多人用這種APP買菜，怕傳統商店的生意只會愈難做下去。」

住在格蘭街的李燕說，在疫情之後有很多網路買菜平台，像她的兒子、女兒，就經常推薦她上網買菜，「他們說這樣既安全不用出門，還不用提重物」，不過對她而言，目前還是傾向到一般傳統超市購物，「可以看到菜新不新鮮是主要考量，有些我們華人愛吃的菜，也只有到特定華人超市 才買的到，網路是年輕人的東西，我用不習慣。」