化敵為友 優步將紐約市計程車納入叫車程式

優步(Uber)24日宣布，將紐約市計程車納入其應用程式，化敵為友。(Getty Images)

叫車服務業者優步(Uber)向來和紐約市 計程車爭奪顧客，卻因疫情 期間司機短缺、送餐量大增而決定將紐約市計程車納入其應用程式，化敵為友。

這項協議於24日宣布。兩大陣營結盟後，優步可用乘車次數隨之增加，乘客不再苦苦等車，計程車司機也可透過優步程式拓展載客觸角。

疫情期間優步送餐車次超過乘車服務車次，2021年第四季預約送貨服務達134億元，乘車服務113億元。

隨著優步及其他應用程式叫車服務爆炸性成長，紐約市2018年發放乘車服務新許可證設臨時上限、加以規範。

優步全美最大市場在紐約市。

代表計程車司機的紐約市工人聯盟(New York City Workers Alliance)向來批評優步和其他應用程式叫車服務，轉而致力協調溝通。紐約市出租車 和豪華轎車委員會(New York City Taxi and Limousine Commission)表示，凡為司機提供更多賺錢機會的工具，他們都有興趣。

Argus Research資深分析師塞萊斯基(Bill Selesky) 將競爭對手結盟喻為「純然的天才」，認為雙方意識到短期內相互需要。

優步將計程車納入應用程式之舉在其他國家早已起步，除了西班牙、哥倫比亞，並與奧地利、德國、土耳其、韓國和香港出租車軟體及車隊運營商合作。

在紐約市，優步與科技業者 Creative Mobile Technologies (CMT)和 Curb 合作，將在優步應用程式列出所有紐約市計程車。人們只要有優步應用程式，便可搭乘 CMT/Arro 平台上數千輛計程車，計程車司機將在監視器看到優步車價。

優步資深副總裁麥克唐納(Andrew Macdonald) 說，最新協議下，紐約計程車司機和所有乘客都受益。

CMT公司應用程式包括CMT和Arro，該公司計程車用測試版程式預訂春天完成、夏天上路。

為北美有照計程車和租車服務業者提供叫車應用程式的Curb表示，與優步合作從紐約市開始，未來幾個月將擴及全美。