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紐約客談／修改保釋制度 考驗霍楚

紐約客談

州長霍楚日前改變態度，推出十點保釋制度修改計畫，讓民主黨的分裂再次顯現，也讓她自己的持中態度受到民主黨政治光譜兩端的同時抨擊；但儘管霍楚態度改變，但她仍然在為2019年的保釋制度改革辯護，顯示出非常糾結的狀態。

這種糾結的狀態正反映出了民主黨分裂的現狀，而激進派和溫和派哪一派將占上風，將由今年6月的初選決定；可以猜想，霍楚之所以改變態度，實際上也是因為她看到了溫和派已經占上風，因為民眾的確已經對犯罪問題忍無可忍。

其實，溫和派反攻的號角，是從去年亞當斯贏得民主黨紐約市長初選時吹響的；然而，亞當斯的當選並未讓溫和派占上風，大量關鍵民代崗位仍然被激進派把持，霍楚又採取不清不楚的態度，讓亞當斯孤立無援。

可以看到，目前保釋金改革問題儼然成為民主黨的政治站隊問題，幾乎所有激進派民主黨人全力鼓動為2019保釋改革說好話的文宣，甚至還有人揚言絕食；除了極左民代，一些本來持中的州議員則是因為擔心政治上站不住腳、不想被標籤為朝三暮四的人而反對修改保釋制度，包括州參眾兩會的領袖；另一方面以民主黨州長參選人蘇奧齊為代表的溫和派，則批評霍楚並非真的要改革保釋制度。

目前霍楚的態度至關重要，作為州內最高行政長官，她一方面需要安撫激進派，另一方面犯罪問題不得不解決，現在無疑是她就任州長以後的最大考驗，目前只能希望她意志堅定，將改革意願堅持下去；另外，劉醇逸、牛毓琳等華裔州議員，也應真實反映社區呼聲，不要再患得患失。

紐約客談，每周二至周六見報。

民主黨 霍楚 亞當斯

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