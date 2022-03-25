華人排隊領胡椒噴霧 國會議員瑪麗奧心碎

史島國會眾議員瑪麗奧24日與紐約市亞裔社區代表舉行線上會議，討論亞裔關注的社會治安問題。(視頻截圖)

史泰登島國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)24日在與亞裔 社區代表舉行線上會議時表示，不少華裔民眾排隊領取胡椒噴霧的畫面讓她心碎，大眾不該淪落到需要攜帶武器、學習防衛課防身的境地。

會議旨在討論亞裔關注的社會治安問題，不少華人反映需修改保釋法案、取消在城區建造監獄 等課題，來維護社區安全，瑪麗奧表達了相同的看法。

瑪麗奧提到，她最近成功向聯邦政府為紐約市警爭取300萬元經費，用作打擊槍枝暴力、毒品、恐怖主義、以及謀殺等犯罪，市警將有更強大的資源為民眾服務。

她也感激市長亞當斯(Eric Adams)重啟市警便衣止罪小組(Anti-Crime Unit)的決定，在打擊槍枝犯罪上已有顯著的進步；但她指出目前島上四個分局中僅有120分局設有該單位，呼籲在座人士一起向市長發聲，在各分局設有活躍行動的便衣止罪小組，更能快速解決社區暴力問題。

關於保釋改革法案，瑪麗奧表示她在還是州眾議員時投下反對票，當時警告眾人各類的犯罪一定會因此上升，但反對者指控她是恐慌製造者；她說道，上千宗案件都是慣犯所為，意味著這些犯罪原本都可被避免，呼籲州府在收緊保釋規定上做出明確的考量，針對患有精神病的人更要採取醫學治療、對症下藥。

紐約同源會創會會長陳慧華表示，在曼哈頓華埠建造城區監獄以取代雷克島監獄(Rikers Island)，將給社區造成威脅，何況附近就有老人社區活動中心；她也說很多襲擊亞裔的遊民都是「職業罪犯」，並不是突然失去工作的人，需要穩定的治療。

瑪麗奧也認為，恰當的作法是將資本投入在維修監獄設施，讓囚犯和懲教人員獲得更安全舒適的環境；雷克島作為監獄，是最好的地點，想要逃走的囚犯從未成功，但若改在社區監獄，若逃出去後果不堪設想。

17歲華裔網紅陳昌泰(Michael Chen)與母親也參與線上活動，講述當時無故被襲擊的過程；母親表示，允許他出去的理由是因為知道他跟誰出門，但沒想到會遭遇攻擊，希望執法機構能夠趕緊抓捕嫌犯，不能任由其繼續逍遙法外、危害更多人。