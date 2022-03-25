嚴打販毒、逃票、當街飲酒 紐約市警遭質疑

市警將嚴打降低生活質量犯罪，販毒、逃票、當街飲酒等成重點。(記者張晨/攝影)

在公共場所販賣毒品、地鐵逃票、當街飲酒，這些都是市長亞當斯 (Mayor Eric)和市警認為會導致更更多暴力犯罪 和非法活動的開端；因此，市警出台了一項打擊「生活質量犯罪」的計畫，而近來年警方被指不要把重點放在這類犯罪上。

儘管市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)強調，新的「生活質量執法倡議」(Quality-of-Life Enforcement Initiative)並不是警察 攔截盤查策略的回歸；但由於此舉需要警員對「犯罪前期行為」做出制止，仍引來了諸多質疑。

法律援助協會(Legal Aid Society)警察問責項目(Cop Accountability Project)律師王詹尼(jenvine Wong)表示，這與前市長朱利亞尼(giuliani)時代的「破窗警務策略」(Broken Windows Policing)如出一轍。

「破窗執法長期以來加深警民關係的鴻溝，這次更名後的版本將會產生同樣的結果，對於亞當斯市長來說，解決犯罪的根源是解決貧困和個別社區的資源服務匱乏。」她說，如果採取這個新舉措，會將紐約市的發展倒退幾十年。

市警最近部署了新的鄰里安全小組(Neighborhood Safety Teams)，加強了有針對性的槍枝執法工作；而現在，該部門表示，身著制服的巡邏警員將會把他們的關注範圍擴大到報警電話之外，積極主動地應對導致暴力行為的違規者。

數據顯示，自2019年至今，全市對於生活質量的投訴上漲顯示，關於街頭飲酒投訴從1452起增加到3193起，增加了一倍；公共場所噪音聚會擾民的投訴從3338起增加到9013起。

在同一時期，報告捷運系統中有持刀者的報警電話增加了139%，而吸毒者報告增加了71%。

西維爾表示，需要明確的是，這不是「攔截、盤問和搜身」的重蹈覆轍，也不是為了執法而執法；「這一行動將回應社區的投訴和關切，是精準警務的開關。」