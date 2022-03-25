「不要更多遊民所」華埠反對漢璧酒店改建

孩子舉著標語，反對在華埠建更多遊民所。(記者顏嘉瑩/攝影)

預計將在曼哈頓華埠 格蘭街(Grand St.)231號「漢璧酒店」(Best Western Bowery Hanbee Hotel)改建的遊民 所，引發社區反對，24日晚曼哈頓第二社區委員會舉行全體會議，並就該遊民所聽取社區聲音；會議前300多名華埠居民、家長和學童聚集在紐約中華公所門口，大喊「不要更多遊民所」(No more shelters)，表達堅決反對立場。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

「社區保護及改善聯盟」（Alliance for Community Preservation and Betterment)委員會成員李翠珊(Susan Lee)表示，該遊民所選址距繁忙的格蘭街地鐵站僅一個街區，等同是華埠的中心，如今華埠已經有六間遊民所，還有四個正在規畫，市遊民服務局(DHS)只是在將更多負擔，強壓在原本就已經不堪負荷的華埠社區。

該聯盟表示，該遊民所選址，在設施內將不限制毒品的使用、不進行武器搜查、沒有宵禁、允許一級和二級性犯罪者入住；與此同時，該選址位於華埠中心，附近有多家托兒所、學校等，若建成將對周遭環境造成巨大影響。

李翠珊說市遊民服務局只是在將更多負擔強壓在原本就已經不堪負荷的華埠社區。(記者顏嘉瑩/攝影) 預計在格蘭街231號「漢璧酒店」新建的遊民所，位於華埠中心。(記者顏嘉瑩/攝影)

日前在華埠酒吧外遭疑非洲裔男子持刀划傷後頸部的華裔網紅陳昌泰(Michael Chen)與母親陳思詩也出席抗議活動；陳昌泰表示，原本以為這是個安全的城市，但如今不再感到安全；他說，有很多受害者無法再站起來或說英文，「這個城市已經夠瘋狂了，我們不要更多遊民所。」

陳昌泰(說話者)分享自己的經驗，表示這個城市已經不再安全。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)學校有超過60名家長與學生到場與會，組織者、華裔家長李Yim表示，這些家長、孩子在華埠購物、吃飯、上學，疫情之後街上遊民人口已經增加，如今再增加一個遊民所，將再造成他們的恐懼。李Yim說，該遊民所不僅不搜查入住者，更允許性犯罪者入住，對於附近多家學校學童和家長，都將造成隱憂。

當晚第二社委會全會會議共有超過400人與會、120多人作證；在中華公所大禮堂參與線上會議、反對遊民所者則超過300人，其中參與作證者約有20人。

目前格蘭街231號大樓的「漢璧酒店」為2007年建成，樓高八層、共有99個房間，占地6萬2500呎；根據格蘭街231號遊民所改建項目組提供的資料，之所以選擇漢璧酒店，是因為該酒店翻修過，狀況良好，而且戶外有吸菸甲板；該遊民所將提供94個穩定床位以及50個收留椅；同時，該遊民所還將為遊民提供心理健康護理，工作人員將講國語、粵語和西班牙語，穩定床位將首先提供給周邊社區民眾。