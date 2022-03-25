1個月前的2倍 公校新冠病例迅速增加

公校的新冠陽性病例數在過去一周迅速增加，是一個月前的兩倍。(Getty Images)

紐約市公立學校的新冠陽性病例數在過去一周迅速增加，也是連續四周增長，創下了1月份Omicron變種病毒 疫情高峰期以來的最高單周漲幅，是一個月前的兩倍。不過，家長和教育系統對此並沒有慌張，認為情況到底如何還需要觀察。

在截至22日的七天內，市教育局 共報告了1422個新冠病例，每10萬個學生有13.3個病例，而整個紐約市是每10萬人9.6個病例。22日，公校 師生七天平均感染人數為203例，一個月前是85例；而全市的七天平均感染病例為678例，而一個月前是1034例。

紐約市立大學公共衛生研究生院衛生政策教授Bruce Y. Lee認為，疫情仍在繼續，但不少預防措施過早放鬆，導致公校感染病例數迅速增加；另外，學校是各種類型呼吸道病毒的高傳播區，所以感染數激增並不令人驚訝。兩周前，即從3月7日開始，公校已不強制學生戴口罩。

此外，Omicron變種病毒的亞變種BA.2造成的感染率正在攀升，如今已占紐約州新增冠病例的52%。

市教育局發言人Jenna Lyle表示，即使在今年Omicron變種病毒高峰期，學生們都一直能夠面對面上課；現在，感染病例減少了97%以上，更沒有停課的理由；但他說，教育局會根據實際情況，對預防措施進行相應的調整。

布碌崙(布魯克林)華人李志波的17歲小孩在公校讀高中，他說大約一個月前，孩子周圍有不少同學檢測陽性，孩子經常拿檢測盒回家，那時候他真有點擔心，現在反而不怎麼擔心了；但他也說，一直求孩子在校戴口罩，做好防護。

家住史泰登島的余露娜也有一個17歲的孩子上高中，她說孩子已經打了三針新冠疫苗，她比較放心；她認為，要注意孩子的心理健康，對於在家悶了兩年的孩子來說，現在去上學更重要。

美國兒科學會紐約州分會負責人Jesse Hackell表示，現在從「一周的數據中得出太多結論」還為時過早，可以多觀察一段時間，若真的情況不好，再重新實施口罩令也不遲。