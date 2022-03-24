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網曝反亞裔、非裔言論 曼哈頓日托中心老闆被調查

記者張晨／紐約報導
曼哈頓下城日托中心負責人網曝反亞裔、非裔言論，被教育局調查。(ABC7視頻截圖)
曼哈頓下城日托中心負責人網曝反亞裔、非裔言論，被教育局調查。(ABC7視頻截圖)

曼哈頓下城一家日托中心的老闆，因過去幾年在社群媒體上發布反亞裔和反非洲裔等種族主義帖子而接受調查；一些家長表示，日托中心對此並不關心，稱「如果不喜歡可以退學」；當事人更回應稱，斷章取義，這些句子並不足以「把我描述成為種族主義者。」

砲台公園城市托兒所(The Battery Park City Nursery)的負責人巴比薩科夫(Rodion Babisakov)於2019年至2020年在臉書(Facebook)上發帖，稱前總統歐巴馬是叛徒，並反覆使用反非裔的種族侮辱性語言。

另一個帖子這是在新冠疫情爆發後，巴比薩科夫指責中國製造了冠狀病毒，並配合著一個帶有反亞裔歧視的笑話，還有一張裸體嬰兒小便的淫穢照片，並使用雙關語「我要被新冠氣炸了。」(I piss on coronavirus.)

一位家長說，「他們的反應是，『如果你不喜歡，那可以退學』，而對有些家長而言，沒有這個選擇。」她說自己一直面臨著來自砲台公園城市托兒所和其他家長的威脅和恐嚇，因為她說出了自己的想法，「這是一個非常脆弱、可怕的處境。」

教育局和市學區調查特別專員(Special Commissioner of Investigation for the New York City School District)已經展開調查，該負責人也已離開了日托中心。

市教育局在聲明中表示，這些指控令人深感不安，在調查結果出來之前，此人不被允許與兒童或家庭接觸。

據悉，砲台公園城市托兒所是通過普及學前教育項目獲得市政府資助的教育機構之一。

第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)表示，如果他(巴比薩科夫)沒有被免職，他應該立即被免職，並確保罷免他對其他任何機構的監督權，無論是公共資助的還是私人資助。

巴比薩科夫回應，「我認為人們對我的帖子斷章取義，在不了解我的情況下把我標記為種族主義者；當我轉發這些帖子時，我沒有任何種族或偏見的意圖；我明白其他人可能已經察覺到我帶有惡意，我真誠地為誤解道歉，但是這些帖子並不能定義我是誰。」

教育局 種族主義 亞裔

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