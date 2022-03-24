曼哈頓華埠鬧市 五旬華男遭三亞裔男子持鐵棍圍毆

五旬華男在曼哈頓華埠鬧市遭三名亞裔男子持鐵棍圍毆倒地。(警方提供)

曼哈頓華埠 日前發生一起攻擊案件，一名五旬華裔受害者遭三名亞裔男子持鐵棍追打；更有目擊者表示，當時正直下午，人流車流密集，受害者在曼哈頓大橋下橋處被打倒在地，面朝地一動不動；三名嫌犯被市警五分局通緝。

警方表示，案件發生在20日下午2時45分左右，三人在堅尼路交企李士提街(Chrystie St.)接近了52歲的受害者，隨後手持至少一根鐵管開始追打。

據目擊者表示，一直追至曼哈頓大橋交包厘街和堅尼路，受害人才被毆打倒地；當時正值下午，街道上車流人流密集，但其中一戴帽子的男子毫不避諱，狠力抽打受害者，即使其已經趴在地上一動不動，他仍接連揮舞鐵管朝人身上砸去；直到一名女子推搡著嫌犯走開。

警方稱，作案後三人又走回了羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)附近，受害者則被送往醫院搶救，案件導致其頭部受重創，不得不打上鋼釘。

警方呼籲民眾，若看到和圖片中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。