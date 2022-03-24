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紐約客談／定調仇恨犯罪 為何這麼難

紐約客談

被石頭重砸頭部而致死的華婦馬桂英之子高楊，幾天前終於從中國來到紐約，送母親最後一程，然而，該案雖以仇恨犯罪之名重新調查，卻尚未被定調「仇恨犯罪」。

與之類似的是一位在地鐵車廂內被騷擾的亞裔女性，她被不戴口罩的嫌犯大吐口水，還罵「病毒攜帶者」(carrier)，但因未罵「亞州病毒攜帶者」(Asian Carrier)，案子也未被定性「仇恨犯罪」，在亞裔社區引起廣泛不滿，聲稱「病毒攜帶者」一詞，指向性與暗含的歧視性難道還不夠明顯嗎。

而當亞裔婦孺、長者受到無端攻擊，如若嫌犯堅持未出污言，又缺乏證據和證人，在調查後也難以「仇恨犯罪」定罪。

在這樣的狀況下，嫌犯雖然仍難逃法網，但往往免於更嚴重的「仇恨犯罪」罪名，不過，在去年2月皇后區法拉盛發生的麵包房外攻擊華婦一案，卻值得注意。

嫌犯當時在麵包店外攻擊52歲華婦，致其頭部裂開、縫了十針，但由於警方尚未發現作案時該名男子發表仇恨言論的證據，曾以普通攻擊案處理；不過之後檢方取得法院搜查令，不依不撓搜查了他手機的數據，發現他此前在社媒留下諸多仇亞言論，才得以仇恨犯罪進行控罪。

警方和檢方如何定罪「仇恨犯罪」，也需要有效的培訓與更全面的盤查，不然以普通攻擊結案，也使加害者無需保釋金就可保釋，也使受害者有罪難申、有苦無訴，好在國會議員孟昭文的「反仇恨犯罪法案」也已納入了這一問題，助力警檢兩方更有效、明智地調查仇恨犯罪，也促使全國各地警局都開始收集有關仇恨犯罪的數據及報告。

紐約客談，每周二至周六見報。

仇恨犯罪 亞裔 地鐵

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