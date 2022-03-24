我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

紐約中華公所畢業鼓勵金 雲吞公司捐5萬　

記者顏嘉瑩／紐約報導
雲吞食品公司23日捐5萬元給中華公所「畢業鼓勵金」，左起依次為王憲筠、梁漢本、黃本立、曾偉康、李可星和伍銳賢。(記者顏嘉瑩／攝影)
雲吞食品公司23日捐5萬元給中華公所「畢業鼓勵金」，左起依次為王憲筠、梁漢本、黃本立、曾偉康、李可星和伍銳賢。(記者顏嘉瑩／攝影)

由紐約中華公所設立的「畢業鼓勵金」(Fortune Graduation Fund)，旨在鼓勵更多華裔學子學習中文，23日雲吞食品公司捐贈5萬元，做為鼓勵金基金；由於疫情導致各中文學校學生大減，該公司董事李可星呼籲學子盡快返回校園，繼續學習中文。

中華公所的畢業鼓勵金是由中華公所顧問、前主席伍銳賢提出，提供每年從紐約華僑學校小學、初中和高中的畢業生，分別每人100元、300元和1000元不等的鼓勵金，嘉獎他們學習中文，傳承中華文化。

李可星表示，在過去兩年受到疫情影響，學生學習不易，再加上教學方式改變，導致學生在學習上遇到挑戰，如今疫情和緩後，他也鼓勵學生再次回到校園學習中文。

中華公所主席曾偉康則表示，從2018年畢業鼓勵金設立以來，雲吞食品公司每年都會捐款；他感謝該公司對教育及下一代人才培育的重視。

紐約華僑學校校長王憲筠說，由於疫情造成學生人數銳減，疫情前該校約有900多名學生，如今僅剩600多名，在曼哈頓華埠的其他中文學校也都面臨招生或關門問題，像今年該校畢業生就僅有47人。

不過王憲筠表示，該校以服務社區為主，以低學費策略與優質師資，再加上社區等協助，目前以網路和實體方式併軌授課，希望能夠繼續招攬學生，向年輕學子傳承中文及中華文化。

23日在中華公所參與支票簽收儀式的嘉賓，還包括雲吞食品公司副總裁黃本立、人力資源經理陳少明，紐約台山寧陽會館顧問伍銳賢、美東聯成公所主席梁漢本以及七大僑團代表。

雲吞食品公司今年也捐贈8萬元給大紐約區華人教育基金會，協助華人子弟努力向學；該基金會為全美唯一針對華裔學生頒發的獎學金，每年提供多個名額，給優秀學生、新移民家庭、餐飲業學子等，今年的獎學金現已開放申請，更多資訊可上http://greaternychinese.dollarsforscholars.org/查詢。

疫情 教育 華人

上一則

熱線／失智症專業照護員 免費培訓

下一則

布碌崙副區長州眾議員遺缺 康寧漢接替

延伸閱讀

紐約布魯克林D線地鐵 女子遭刀劃臉

紐約布魯克林D線地鐵 女子遭刀劃臉
紐約法拉盛火災商家 僅4戶投保

紐約法拉盛火災商家 僅4戶投保
洛麗中文學校文化日 包粽子、體驗端午習俗

洛麗中文學校文化日 包粽子、體驗端午習俗
選法拉盛州眾議員 趙靖桉訪世報

選法拉盛州眾議員 趙靖桉訪世報
來自武漢 華裔年輕導演張紐約「霧中的她」獲獎

來自武漢 華裔年輕導演張紐約「霧中的她」獲獎

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發大火，圖為火災過後。記者何卓賢／攝影

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

2022-03-17 13:40
被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

2022-03-16 09:32
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

2022-03-17 02:30
初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
香港遊客在曼哈頓中城酒店遭槍擊搶劫，手戴百萬級腕錶。(取自谷歌地圖)

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

2022-03-19 15:50
新冠Omicron亞種病毒BA.2傳播快速，CDC表示，該變種在紐約州和新澤西的新增感染病例已占約四成。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

2022-03-17 07:12

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高