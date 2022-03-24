紐約中華公所畢業鼓勵金 雲吞公司捐5萬　

雲吞食品公司23日捐5萬元給中華公所「畢業鼓勵金」，左起依次為王憲筠、梁漢本、黃本立、曾偉康、李可星和伍銳賢。(記者顏嘉瑩／攝影)

由紐約中華公所設立的「畢業鼓勵金」(Fortune Graduation Fund)，旨在鼓勵更多華裔學子學習中文，23日雲吞食品公司捐贈5萬元，做為鼓勵金基金；由於疫情 導致各中文學校學生大減，該公司董事李可星呼籲學子盡快返回校園，繼續學習中文。

中華公所的畢業鼓勵金是由中華公所顧問、前主席伍銳賢提出，提供每年從紐約華僑學校小學、初中和高中的畢業生，分別每人100元、300元和1000元不等的鼓勵金，嘉獎他們學習中文，傳承中華文化。

李可星表示，在過去兩年受到疫情影響，學生學習不易，再加上教學方式改變，導致學生在學習上遇到挑戰，如今疫情和緩後，他也鼓勵學生再次回到校園學習中文。

中華公所主席曾偉康則表示，從2018年畢業鼓勵金設立以來，雲吞食品公司每年都會捐款；他感謝該公司對教育 及下一代人才培育的重視。

紐約華僑學校校長王憲筠說，由於疫情造成學生人數銳減，疫情前該校約有900多名學生，如今僅剩600多名，在曼哈頓華埠的其他中文學校也都面臨招生或關門問題，像今年該校畢業生就僅有47人。

不過王憲筠表示，該校以服務社區為主，以低學費策略與優質師資，再加上社區等協助，目前以網路和實體方式併軌授課，希望能夠繼續招攬學生，向年輕學子傳承中文及中華文化。

23日在中華公所參與支票簽收儀式的嘉賓，還包括雲吞食品公司副總裁黃本立、人力資源經理陳少明，紐約台山寧陽會館顧問伍銳賢、美東聯成公所主席梁漢本以及七大僑團代表。

雲吞食品公司今年也捐贈8萬元給大紐約區華人 教育基金會，協助華人子弟努力向學；該基金會為全美唯一針對華裔學生頒發的獎學金，每年提供多個名額，給優秀學生、新移民家庭、餐飲業學子等，今年的獎學金現已開放申請，更多資訊可上http://greaternychinese.dollarsforscholars.org/查詢。