法拉盛火災商家 僅4戶投保

黃敏儀召開火災受創商家咨詢會，為小商家提供火災緊急資源。(記者鄭怡嫣/攝影)

日前在皇后區法拉盛中心發生的五級大火，市消防局以及市議員黃敏儀等22日表示，目前燒毀的美東商場及比鄰兩家商場仍在接受建築檢測 ，禁止入內；由於僅有四戶商家投保，未來若有保險 或合同問題的商家，也可向市小商業服務局及布碌崙 (布魯克林)法律服務機構(Brooklyn Legal Services Corporation A)詢問。

22日在黃敏儀組織召開的火災受創商家諮詢會上，市消防局大隊長拉凡(James Lavin)表示，美東商場及比鄰兩家商場尚不安全，仍在接受建築結構檢測，禁止民眾入內，24日會再次召開商家諮詢會議，報告樓宇情況，預計檢測將持續兩周之久，起火原因也仍在調查。

市環保局表示，事故發生後，當局在17日至19日間檢測火災地點附近的空氣質量，指標正常，之後也將持續檢測空氣質量，當局還將處理所有的石棉火災碎片。

市小商業局負責緊急應變事務的行政總監拿迅(Bernadette Nation)表示，有購買保險的商家需第一時間與保險公司聯絡，派員工前來現場勘察情況，等到大樓經評估可入內後，市小商業局將幫助商家取回貴重物品，提供企業搬遷、保險、法律諮詢和融資幫助。

布碌崙(布魯克林)法律服務機構律師翟晶瑩表示，美東商場若無法修繕，租戶無需繼續支付房租，比鄰兩家商場在修繕完畢之前，租客也無需付租；該機構專門處理租賃業務，會仔細分析租賃合同的權利與義務，為受創商家提供免費法律服務。

相關單位表示，將於24日(周四)再次召開商家諮詢會議，報告樓宇情況；有需要協助的商戶，可致電(212)618-8810聯繫市小商業局、也可致電行政總監拿迅致電(212)618-8706，或是聯絡布碌崙法律服務機構(718)487-2300。