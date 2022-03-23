我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

法拉盛火災商家 僅4戶投保

記者鄭怡嫣／紐約報導
黃敏儀召開火災受創商家咨詢會，為小商家提供火災緊急資源。(記者鄭怡嫣/攝影)
黃敏儀召開火災受創商家咨詢會，為小商家提供火災緊急資源。(記者鄭怡嫣/攝影)

日前在皇后區法拉盛中心發生的五級大火，市消防局以及市議員黃敏儀等22日表示，目前燒毀的美東商場及比鄰兩家商場仍在接受建築檢測，禁止入內；由於僅有四戶商家投保，未來若有保險或合同問題的商家，也可向市小商業服務局及布碌崙(布魯克林)法律服務機構(Brooklyn Legal Services Corporation A)詢問。

22日在黃敏儀組織召開的火災受創商家諮詢會上，市消防局大隊長拉凡(James Lavin)表示，美東商場及比鄰兩家商場尚不安全，仍在接受建築結構檢測，禁止民眾入內，24日會再次召開商家諮詢會議，報告樓宇情況，預計檢測將持續兩周之久，起火原因也仍在調查。

市環保局表示，事故發生後，當局在17日至19日間檢測火災地點附近的空氣質量，指標正常，之後也將持續檢測空氣質量，當局還將處理所有的石棉火災碎片。

市小商業局負責緊急應變事務的行政總監拿迅(Bernadette Nation)表示，有購買保險的商家需第一時間與保險公司聯絡，派員工前來現場勘察情況，等到大樓經評估可入內後，市小商業局將幫助商家取回貴重物品，提供企業搬遷、保險、法律諮詢和融資幫助。

布碌崙(布魯克林)法律服務機構律師翟晶瑩表示，美東商場若無法修繕，租戶無需繼續支付房租，比鄰兩家商場在修繕完畢之前，租客也無需付租；該機構專門處理租賃業務，會仔細分析租賃合同的權利與義務，為受創商家提供免費法律服務。

相關單位表示，將於24日(周四)再次召開商家諮詢會議，報告樓宇情況；有需要協助的商戶，可致電(212)618-8810聯繫市小商業局、也可致電行政總監拿迅致電(212)618-8706，或是聯絡布碌崙法律服務機構(718)487-2300。

檢測 保險 布碌崙

上一則

維拉札諾大橋施工 23日午夜起連3天間歇性關閉

下一則

李榮恩訪聯成公所 矢言打擊犯罪

延伸閱讀

法拉盛火災受創商戶 可申緊急貸款 最高5萬

法拉盛火災受創商戶 可申緊急貸款 最高5萬
88歲亞裔老人 法拉盛車禍亡

88歲亞裔老人 法拉盛車禍亡
黃敏儀問市房屋保護局 遊民所建址能否獲撥款建平價屋

黃敏儀問市房屋保護局 遊民所建址能否獲撥款建平價屋
旅美福州亭江中學校友總會 表彰校友疫期奉獻

旅美福州亭江中學校友總會 表彰校友疫期奉獻
佳欣旅遊推出05/14波士頓人文賞櫻二日遊

佳欣旅遊推出05/14波士頓人文賞櫻二日遊

熱門新聞

被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

2022-03-16 09:32
紐約皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發大火，圖為火災過後。記者何卓賢／攝影

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

2022-03-17 13:40
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

2022-03-17 02:30
初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
香港遊客在曼哈頓中城酒店遭槍擊搶劫，手戴百萬級腕錶。(取自谷歌地圖)

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

2022-03-19 15:50
妻子的雙手、頭部嚴重被刺傷。(趙善枝提供)

妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助

2022-03-16 07:00

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速