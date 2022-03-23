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亞裔總商會論壇 籲團結對抗仇恨

鄭怡嫣
全美亞裔總商會22日在皇后區法拉盛舉辦圓桌會議。(記者鄭怡嫣/攝影)
全美亞裔總商會22日在皇后區法拉盛舉辦圓桌會議。(記者鄭怡嫣/攝影)

全美亞裔總商會(National ACE)22日在皇后區法拉盛舉辦圓桌會議，聽取少數族裔企業家及亞太裔小商家的重要議題， 與會者表示，因應仇亞問題，亞裔需要團結，也需要與其他族裔及社區聯手，打擊暴力犯罪問題並共同促進商業繁榮。

國會議員孟昭文表示，在疫情爆發以前，亞裔已經受到歧視，當時就有民眾因為害怕疫情拒絕到中餐館，在與當地社區傳達資源信息時政府還應做得更好，例如，部分當地商家對部分可申請的補助項目不知情，或者由於資料未提供中文版，而產生資訊落差、無法申請。

她還說，亞裔是紐約市各族裔中人口成長速度最快的，需要確保各級政府對於亞裔社區的撥款及經費也能夠成比例地增加。

談及仇亞問題，她表示，仇恨犯罪法案(Covid-19 Hate Crime Act)會很快執行，屆時，全國各地的警局將收集相關數據及報告，民眾報案及警察立案時，也可以使用更多的語言，警方及檢方還會使用更有效的方式來徹查仇恨犯罪。

孟昭文說，亞裔需要團結，也需要與其他族裔及社區聯手，共同打擊暴力犯罪並促進商業繁榮。

全美亞裔總商會會長董繼玲表示，該總商會是全美最大的亞裔總商會，也是美國亞裔及少數族裔企業家的強有力支持者，代表全美各州200多萬家亞太裔的商業利益，在新冠疫情期間，總商會共為1.6萬多家小型企業舉辦了150場線上技術訓練活動，並提供持續的諮詢、以幫助亞太裔小企業維持韌力，並朝向長期復甦邁進。

董繼玲說，總商會將繼續與聯邦、州和地方政府密切合作，以幫助亞太裔企業由貸款和輔助獲得資金。

亞裔 疫情 暴力犯罪

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