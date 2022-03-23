涉推八旬聲樂師致死 白女自首 被控過失殺人

26歲的帕齊恩扎(圖)涉嫌推倒87歲百老匯聲樂教練致死，被控過失殺人。(市警提供)

涉嫌於曼哈頓雀兒喜推倒87歲百老匯 聲樂教練的26歲白人女子帕齊恩扎(Lauren Pazienza)22日在律師的陪同下向警方自首；因受害者已在15日重傷去世，帕齊恩扎或被指控過失殺人，但其律師表示，沒有任何證據證明是帕齊恩扎推倒了受害者。

警方表示，案件發生在10日晚8時25分，受害人古斯特恩(Barbara Gustern)當時在西28街和第八大道附近，準備上計程車，但帕齊恩扎從後面靠近她，將其推倒，導致她摔倒，頭部觸地。

知情人士表示，她在一名騎自行車的人的幫助下站了起來，且「渾身是血」，被緊急送醫後於四天後死亡。

市警隨即公布了一名紅髮年輕女子的照片，表示該女涉嫌；此人正是帕齊恩扎。

警方表示，帕齊恩扎目前和未婚夫住在皇后區 阿斯托利亞(Astoria)，根據她現在已被刪除的領英(LinkedIn)頁面，帕齊恩扎曾在家具品牌Roche Bobois擔任活動協調員。

帕齊恩扎的律師艾達拉(Arthur Aidala)在陪同其自首時表示，沒有證據表明是帕齊恩扎推了古斯特恩——「他們有一張某人的照片，看起來像是我的客戶在上地鐵 。」艾達拉(Arthur Aidala)說，將在法庭上代表帕齊恩扎，並要求保釋。

受害雙方的家屬均未對此案置評。