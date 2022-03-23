因惡意騷擾又被捕 地鐵人糞攻擊犯被要求繳納保釋金

地鐵人糞攻擊犯屢犯屢放，終被要求繳納保釋金。(市警提供)

非洲裔男子阿布羅克瓦(Frank Abrokwa)2月在布朗士 的地鐵月台上，用自己的糞便塗抹一女乘客的臉，在不到一個月的時間內多次作案，但均因指控不足設立保釋金門檻而被釋放；22日他再次因惡意騷擾遭到市警逮捕，並被要求繳納5000元保釋金。

警方表示，18日下午6時30分，阿布羅克瓦進入了布朗士一處倉庫辦公室，並要求工作人員「退款」，隨即拿重物打碎了門窗；19日下午3時30分，阿布羅克瓦再次返回該處，要求「退款」。

據警方和法庭文件顯示，阿布羅克瓦此前有44次被捕紀錄，他今年1月7日在哈林區第125街站對另一名30歲男子的頭部進行了多次毆打而被捕，被控三級攻擊、三級企圖攻擊和二級騷擾，但因指控不符合保釋條件而被釋放。

在2月21日以糞便塗抹女乘客後，22日再次於布朗士韋克菲爾德(Wakefield)搶劫一家五金店，並用螺絲刀威脅攻擊店員。

去年9月，阿布羅克瓦在布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)向一名猶太 男子吐口水，並大罵「過來，你這個該死的猶太人，我要殺了你」；他在本月被市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)逮捕，但過堂後再次無保釋放。

此次被捕，曼哈頓地區檢察官辦公室要求5000元現金保釋或1萬5000元保險公司債券，法官同意了這一請求，並下令對阿布羅克瓦進行精神鑑定。

這一由新保釋法導致的屢犯案引發了廣泛關注，市長亞當斯 (Eric Adams)表示，像阿布羅克瓦這樣的人絕不該再出現在紐約街頭，但他一次次獲得釋放，證明制度需要大改。

亞當斯說：「這是失敗的心理健康系統、失敗的住房、支持系統以及失敗的刑事司法系統共同導致的結果，這些法律允許有嚴重暴力史的人走出法庭，再次對公共安全構成威脅。」