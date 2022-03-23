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藏大量未課稅私菸 史島36歲華男被逮捕

記者顏潔恩／紐約報導
市財政局法警處在史泰登島南區一間華人住處搜出大量未課稅私菸。(路透)
市財政局法警處在史泰登島南區一間華人住處搜出大量未課稅私菸。(路透)

紐約市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)日前接獲可靠消息，在史泰登島南區一間華人住處執行突擊檢查，最終從屋內搜出大量未課稅私菸，逮捕一名華裔男子；他被控非法擁有及販賣超過30萬根私菸，目前已釋出候審。

消息指出，市警長辦公室日前收到匿名人士提供的消息，取得證據後向法院申請搜捕令，並於本月15日早晨8時30分左右，突擊島上Rumba Place的一棟住所；警員在該住家搜出3560箱，相等於71萬2000根的香菸，他們發現包裝上未有紐約州和紐約市認證的課稅印章。

法律文件指出，所有香菸在工廠製作完成後必須送往課稅部門抽稅，接著獲得印章才能合法出售，另外在私家住處或商店存放、運送、擁有或販賣未課稅私菸都屬於違法。

私菸擁有人、36歲的華男唐托尼(Tony Tang，姓名皆音譯)目前已被逮捕，送往史島刑事法庭過堂，被控一項非法擁有及販賣私菸輕罪、以及非法擁有及販賣超過3萬根私菸重罪，他目前簽字後已釋出候審，下一次出庭是5月16日(周一)，代表律師Gregory Esposito暫時拒絕針對該案發表言論。

紐約市 紐約州 史泰登島

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