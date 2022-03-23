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史島銀湖公園發現80多歲男浮屍 該區八個月來第三人

記者顏潔恩／紐約報導
警方日前在史島的一處公園湖面發現一具浮屍。(記者顏潔恩/攝影)
警方日前在史島的一處公園湖面發現一具浮屍。(記者顏潔恩/攝影)

史泰登島當地市警消息，日前在銀湖公園(Silver Lake Park)的水池發現一具80多歲男子的屍體，其他身分未明；這是該地區八個月以來發現的第三具浮屍，詳情正在調查中。

警方消息指出，21日有民眾報案，在史島勝利大道(Victory Blvd.)700號的銀湖公園水池中，發現一具浮屍，多名市警和消防員獲報抵達後打撈；當時男屍的臉部在水中朝下、穿戴整齊，身上沒有可疑的傷痕，但初步調查認為已死亡一段時間。

警方表示，該案目前暫未以刑事案進行調查，屍體已交由法醫辦公室解剖，將會進一步確認死因。

據悉該地區在過去八個月以來，已出現多具浮屍，包括今年1月一名30歲男子的屍體也在凍結的銀湖冰面被人發現，與上述案件的地點十分相近；還有去年7月，一名九歲女童因在湖邊玩耍，跌入湖內沒被及時發現而溺斃。

除上述公園外，近來史島海灘也發現浮屍，失蹤多日的69歲華翁馬國平(Guo-Ping Ma)在新月海灘(Crescent Beach)公園對面的沙灘被人發現；初步判斷為意外身亡，至今具體死因還未公布。

史泰登島

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