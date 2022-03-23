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紐約客談／仇恨或言論自由 在一線之間

紐約客談

紐約社會對亞裔的惡意始終不減，美國推崇的「言論自由」作為民主核心價值，又如何從中區分出應受到法律規範的仇恨言論，是受害者也是整個受害群體需了解的真相。

居住紐約的台裔美籍女子顏庭珊日前在社群媒體發布影片，一名滿臉鬍渣、疑似患有精神病的白男，對她痛罵「我覺得亞洲人都該去死」，質問她「為何要來美國」，還大方承認「我就是種族歧視，而且只歧視亞洲人」，最後以美國憲法第一修正案保留言論自由的權利為據，「你不能拿我怎樣」。

影片發布後，有網友為白男撐腰，評論「這不是仇恨犯罪，此人顯然精神有問題，且只是行使自由發言的權利」；「為何要和精神病患者爭論不休，他並沒有動手打人，不要濫用紐約市警」，甚至有人說「仇恨言論也是自由言論。」

但法律也對所謂的「言論自由」設下一道界線，要維護言論自由，但也不能任由仇恨歧視侵害人權；為閉上酸民的嘴巴，受害者直接諮詢律師，確認是因為當事人的種族、膚色、國籍，白男在公眾場合言語羞辱她，其肢體語言具有威脅、說出口的話針對亞裔群體，列車上的人因擔憂顏庭珊的安危而樹立人牆保護著她，明顯就是仇恨犯罪。

此前布碌崙地區檢察官辦公室仇恨犯罪部門副局長法卡斯(Ari Farkas)也曾解釋構成仇恨犯罪的行為，帶有攻擊性質的騷擾，例如脫口說「我會打死你、槍殺你」等有暴力傾向的威脅，即使未有動作也一樣是仇恨犯罪；但歸根究底，無論是否具有仇恨性質，遇到類似情況都該報警，避助長社會不良風氣。

紐約客談，每周二至周六見報

仇恨犯罪 種族歧視 亞裔

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