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維拉札諾大橋施工 23日午夜起連3天間歇性關閉

記者胡聲橋／紐約報導
由於結構工程，維拉札諾大橋將在夜間間歇性關閉。(本報檔案照)
由於結構工程，維拉札諾大橋將在夜間間歇性關閉。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA)日前宣布，由於結構工程，連接布碌崙(布魯克林)與史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)將從今日夜間起數次關閉，每次15分鐘；需行經大橋的駕駛應計畫額外旅行時間，並規畫替代路線。

MTA表示，23日至25日三天的午夜至凌晨4時，大橋上下兩層將關閉多次，每次關閉的時間為15分鐘，未關閉時間橋梁將仍開放讓車輛通行，而MTA也將與市警合作，維持交通秩序。

此次的結構工程，主要是為這座有58年歷史的大橋汰換水泥鋼筋結構，以更經久耐用的水泥和耐腐蝕鋼筋，取代60年代修建的車道和障礙物；工程還將新修護欄、排水管道、消防管線並更換LED道路照明；工程由一家皇后區的承包公司執行，承包合同總金額為1.45億元，修繕後大橋壽命可延長75年。

事實上，工程從2019年就已開始，疫情期間大橋使用量較低，修繕工作進展順利比預期快，現階段的工程為這項為期三年半改造工程的末期。

根據MTA統計，與MTA的地鐵、公共汽車、與通勤鐵路不同，紐約市七座橋梁及兩條隧道的車流量，在大流行初期下降了82%，但現在已基本恢復至2019年的水平。

由於結構工程，維拉札諾大橋將在夜間間歇性關閉。(記者胡聲橋／攝影)
由於結構工程，維拉札諾大橋將在夜間間歇性關閉。(記者胡聲橋／攝影)

維拉札諾大橋在疫情爆發前，每天有22萬輛汽車通行，是繁忙的I-278高速公路的一部分。這條高速公路從新澤西州穿過紐約市五大區，最後到達布朗士。

MTA的相關部門還希望拓寬布碌崙南部連接大橋的Belt Parkway，期透過修建輔助車道緩解大橋出入口的交通瓶頸問題。但批評人士認為，更多的路只會使更多人開車走這座大橋，無助於解決交通堵塞。

MTA 布碌崙 疫情

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