向華裔招手 人口普查局在布碌崙開招聘會

申請者正在布碌崙華人社區服務中心填寫工作申請表。(記者胡聲橋／攝影)

聯邦人口普查 局(US Census Bureau)22日在布碌崙 (布魯克林)華人 社區服務中心設點，招聘人口調查員；華人服務中心負責人羅添福表示，當局希望招募更多說中文母語者，他也呼籲華裔民眾在遇到調查員時要積極配合。

招聘活動上午11時在布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心進行，人口普查局工作人員Heloise Lissauer、Bill Harfmann和服務中心的義工在場，幫助申請者填寫表格並提供諮詢，當日共有大約數十名各族裔人士前來報名。

相關人員介紹，美國人口普查十年一次，上一次是2020年，但人口調查其實是一項常年不斷的工作。現在人口普查局做的就是各種細分的經濟、社會生活方面的調查，比如有多少人做什麼工作，住什麼房子，根據各族裔細分數據。

聯邦人口普查局在布碌崙華人社區服務中心開招聘會。(記者胡聲橋／攝影)

Bill Harfmann說，這次招收的人口調查員包括初級職位和主管職位，申請者須為美國公民、年滿18歲，人口普查局收到申請表後，會進行培訓，合格後列入備選名單，一旦人口普查局需要人手，就會從中挑選。工作可能是全職的，也可能是兼職的，視具體的人口調查項目而定。

布碌崙華裔居民許素素在2020年參加過人口普查，由於過去積累一定經驗，此次申請主管職位的工作。

十年前就參加過人口普查的羅添福說，當時他挨家挨戶做調查，但不少華裔因為擔心移民身份、經濟和居住狀況等，不願意接受調查；他解釋，人口調查不會問受訪者的移民身份，且調查內容保密，不會向第三方透露，民眾不用擔心個資外洩。

實際上，羅添福還鼓勵華裔民眾積極參與各種人口調查，他說，只有參與普查，才能對社區產生影響，並直接影響國會席位的分配，還有對社區可獲得的教育、醫療經費，以及基建撥款金額等。

聯邦人口普查局在布碌崙華人社區服務中心的招聘點為常設，有意者可隨時報名。服務中心開放時間為周一到周五，上午9時至下午5時，地址是布碌崙O大道124號。