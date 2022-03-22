法拉盛火災受創商戶 可申緊急貸款 最高5萬

法拉盛受火災影響商戶緊急援助貸款項目開啓，右二為黃敏儀。(記者鄭怡嫣/攝影)

針對日前在法拉盛 市中心發生的五級大火，亞洲人平等會(AAFE)及振興商業服務中心(REDC)21日宣布，已經開啓總資金100萬元的受創商戶緊急援助貸款 項目，幫助商家周轉資金或搬遷至法拉盛的其他地區，每戶受火災影響的商家最多可貸款5萬元。

17日的五級大火，將位於緬街(Main St)40-10號的美東商場燒毀，至21日仍處「危樓」狀態而不得入內，兩棟比鄰美東商場的商用樓也未對外開放，美東商場內30多戶商戶及周邊的眾多小商家均受到影響；對此，亞洲人平等會及振興商業服務中心21日宣布開啓緊急援助貸款項目，位於40路至羅斯福大道間的緬街、緬街至王子街間的羅斯福大道、以及緬街至王子街之間的40路路段商家皆可申請。

振興商業服務中心執行經理李芝薇表示，每戶受火災影響的商家最多可貸款5萬元，固定利率為2%，前三個月無需還款，還款期為五年，歡迎有需要的小商家速來申請，如果有商家需要額外的貸款，屆時也可來諮詢；不過，貸款需作商業用途，幫助商家在災後周轉資金或搬遷至法拉盛的其他地段，不得用於建築房地產項目或支付任何拖欠的稅款與政府罰金。

對於部分受創小商家可能會存在的轉租、分租(sublease)問題以及糾紛，亞平會及振興商業服務中心表示，亞平會已設有為社區提供的免費法律諮詢服務，小商家前來詢問緊急援助貸款項目時，將有員工將他們轉介給義務援助的律師了解詳情，提供「一站式服務」。

法拉盛市議員黃敏儀表示，申請該貸款項目需要提供營業執照、報稅表 等文件，如果這些文件在火災中遺失，可聯絡她的辦公室以知悉如何獲得電子或備分文件；她還提醒，有轉租問題的受創商家，可參加22日(周二)晚她與市小商業局在位於41大道133-29號的啟揚社區中心合辦的受災商家資訊會，了解詳情。

有意申請緊急貸款的小商家，可通過網站https://bit.ly/3ujlagP填寫表格、或發送電郵至[email protected]預約面談，申請截止日期為今年9月30日。