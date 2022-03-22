停辦兩年 世貿中心爬樓大賽6月5日回歸
為紀念九一一事件而舉辦的「世貿中心爬樓大賽」，過去兩年受到疫情影響中斷；主辦方日前宣布，活動將於6月回歸，但礙於疫情持續，將限制1000人參賽。
主辦方「隧道至雙子塔」基金會(Tunnel to Towers Foundation)宣布，該活動將於6月5日(周日)舉辦，參賽者將與紐約市警、消防隊員、紐新航港局和司法人員，一同攀爬2226級台階，登上世貿中心頂端。
為了紀念在去年5月因九一一事件引發呼吸系統疾病而死亡的消防隊員奧爾科斯(Thomas Oelkers)，其妻子艾麗卡(Erika Oelkers)將擔任今年爬樓大賽的榮譽首發參賽者。
世貿中心爬樓大賽於2015年5月首次舉辦，以紀念在911事件中喪生或之後死於相關疾病的救援人員，去年該基金會協助奧爾科斯一家還清住房貸款；此次大賽所募得款項，將用於支持「隧道至雙子塔」基金會和比利·布克基金會(Captain Billy Burke Jr. Foundation)，後者為消防隊員子女補助就讀紐約州立大學的學費。
更多資訊及報名可上網頁https://t2t.org/查詢。
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