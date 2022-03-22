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華體會兩項排球賽3月27日揭幕 歡迎觀賽助威

記者胡聲橋／紐約報導
華體會將在布碌崙舉辦兩項排球賽。(華體會提供)
華體會將在布碌崙舉辦兩項排球賽。(華體會提供)

紐約華人文娛體育總會(華體會)將舉行兩項排球比賽，本月27日舉行布碌崙2022春季青年排球邀請賽，4月3日推出布碌崙2022春季中老年九人排球邀請賽；華體會呼籲廣大僑胞及排球愛好者屆時觀賽助威，在春日裡共同參與社區體育活動。

華體會會長趙立衍在20日的記者會上介紹，布碌崙2022春季青年排球邀請賽，分設男子青年組和女子青年組比賽，男子組有四支參賽隊伍，將按九人制排球比賽規則進行；女子組參賽的隊伍也有四支參賽隊伍，將按六人制排球比賽規則展開；比賽訂於27日(周日)下午2時至7時，在位於布碌崙19大道5799號的羅斯福高中(FDR High School)體育館舉行。

中老年九人排球邀請賽將於4月3日(周日)下午2時至7時舉行，地點也在羅斯福高中。

華體會還將於27日舉辦多個球類春季兒童青少年考核測試，包括乒乓球、排球和籃球。籃球考核測試時間為中午12時至下午4時，乒乓球是下午2時至3時30分，排球為中午12時至下午2時。這三個球類考核測試也在羅斯福高中舉行，歡迎家長到場觀看。

欲了解關於兩場排球賽以及球類兒童青少年考核測試更多信息，請致電Joyce (646)764-0574或Alan (917)215-0344。

布碌崙 華人

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