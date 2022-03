聲援烏克蘭 曼哈頓華埠捐款助難民

20多名華埠居民與下東城烏克蘭裔民眾站在一起,為戰事祈禱。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠 居民日前與下東城的烏克蘭 裔民眾站在一起,為俄烏戰爭祈禱,並捐款協助受到戰事影響的難民;組織者、社區人士陳家齡表示,社區遇到困難應該不分族裔、互相幫助,也呼籲民眾可踴躍捐款到教會,以行動表示支持。

當日約有20多名華人到位於下東城布隆街(Broome St.)的「聖三一烏克蘭東正教大教堂」(Holy Trinity Ukrainian Orthodox Cathedral)參與活動,並在該教堂神父Todor Mazur以及華埠中華第一浸信教會(The First Chinese Baptist Church)牧師李澤華的帶領下,為戰事和難民禱告。

李澤華表示,戰爭讓俄烏兩國人民生活在苦難之中,全世界也受到戰事影響,希望藉由禱告讓戰爭早日平息;他說,碰到戰爭各族裔應該不分你我,團結互相幫助,看到有這麼多華人參加該活動,他也感到很欣慰。

組織者陳家齡表示,布隆街的教堂歷史悠久,且與華埠毗鄰,兩周前他來到教堂與神父交流後,決定舉辦該活動,以行動支持烏克蘭,並捐款協助難民;他也呼籲民眾持續將愛心款項以親送或郵寄方式,送到教會,展現華埠社區的支持。

紐約市選舉委員會曼哈頓區民主黨委員(Democratic Commissioner of Elections of New York County)劉林劍虹、聯合民主黨俱樂部(UDO)主席司徒仲菁、社區人士茹聰(Leland Yu)等人到場參加。

有意捐款的民眾,可將現金或支票 親送或郵寄至聖三一烏克蘭東正教大教堂;支票抬頭:Holy Trinity,地址:359 Broome St., New York, NY 10013。