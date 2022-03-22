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聲援烏克蘭 曼哈頓華埠捐款助難民

記者顏嘉瑩／紐約報導
20多名華埠居民與下東城烏克蘭裔民眾站在一起，為戰事祈禱。(記者顏嘉瑩／攝影)
20多名華埠居民與下東城烏克蘭裔民眾站在一起，為戰事祈禱。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓華埠居民日前與下東城的烏克蘭裔民眾站在一起，為俄烏戰爭祈禱，並捐款協助受到戰事影響的難民；組織者、社區人士陳家齡表示，社區遇到困難應該不分族裔、互相幫助，也呼籲民眾可踴躍捐款到教會，以行動表示支持。

當日約有20多名華人到位於下東城布隆街(Broome St.)的「聖三一烏克蘭東正教大教堂」(Holy Trinity Ukrainian Orthodox Cathedral)參與活動，並在該教堂神父Todor Mazur以及華埠中華第一浸信教會(The First Chinese Baptist Church)牧師李澤華的帶領下，為戰事和難民禱告。

李澤華表示，戰爭讓俄烏兩國人民生活在苦難之中，全世界也受到戰事影響，希望藉由禱告讓戰爭早日平息；他說，碰到戰爭各族裔應該不分你我，團結互相幫助，看到有這麼多華人參加該活動，他也感到很欣慰。

組織者陳家齡表示，布隆街的教堂歷史悠久，且與華埠毗鄰，兩周前他來到教堂與神父交流後，決定舉辦該活動，以行動支持烏克蘭，並捐款協助難民；他也呼籲民眾持續將愛心款項以親送或郵寄方式，送到教會，展現華埠社區的支持。

紐約市選舉委員會曼哈頓區民主黨委員(Democratic Commissioner of Elections of New York County)劉林劍虹、聯合民主黨俱樂部(UDO)主席司徒仲菁、社區人士茹聰(Leland Yu)等人到場參加。

有意捐款的民眾，可將現金或支票親送或郵寄至聖三一烏克蘭東正教大教堂；支票抬頭：Holy Trinity，地址：359 Broome St., New York, NY 10013。

華埠 烏克蘭 支票

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