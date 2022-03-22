黃敏儀問市房屋保護局 遊民所建址能否獲撥款建平價屋

法拉盛擬建遊民收容所的地點，還是一片荒地，尚未動工。(記者曹健╱攝影)

針對法拉盛 市中心的遊民所、亦即過渡性住房(transtional housing)建案，市議員黃敏儀21日致信市房屋保護和開發局(HPD)，詢問該建址若改而開發社區民眾更希望的平價屋 ，屆時可獲得哪些政府撥款及融資 ，同時黃敏儀還表示，支持調整現有的土地規畫(zoning)，增加平價屋的住房單元，使平價屋的開發計畫變得可能。

黃敏儀在信中寫道，位於法拉盛大學點39-03號的過渡性住房建案在社區的反響很大，周邊許多商家擔心建案會對他們造成影響，社區領袖曾建議該塊土地的持有者「亞洲人平等會」(AAFE)在此開發平價屋，然而，亞平會反覆聲稱，曾就現有的公共住房項目及背後的融資方式做過內部調研，發現若打造平價屋將存在資金缺口，項目無法落地。

黃敏儀表示，如果該建址不開發過渡性住房，市房屋保護和開發局有哪些公共住房項目、融資、以及撥款可供亞平會在此打造平價屋，此前亞平會還說，根據現有的土地規畫，建址上只能開發54戶平價屋的單元房，數目不足以申請政府的撥款，如果這個說法屬實，那麼多大的平價屋項目才能使開發商申請到市府、州府、或聯邦政府下住房項目的撥款及融資？

黃敏儀還表示，如果調整現有的土地規畫(rezoning)能夠增加住房單元、使平價屋的開發計畫變得可能，考慮到相比過渡性住房，社區更意願建造平價屋，她的辦公室也支持通過「統一土地利用審查程序」(ULURP)對這片土地進行重新規劃。