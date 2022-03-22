疫情後 Z世代年輕人喜愛曼哈頓 租房申請暴增63%

曼哈頓等大都會區可提供更多就業機會和資源，受到Z世代年輕人歡迎，過去12個月間，該年齡層申請曼哈頓租房者成長63%。(記者顏嘉瑩/攝影)

在歷經新冠疫情 的出走潮之後，年輕世代又再度返回都會區租屋；根據租屋網站Rent Cafe最新數據，過去12個月間，95後出生的「Z世代」年輕人申請曼哈頓 租房，成長了63%，僅次於西岸舊金山和鄰近紐約的澤西市(Jersey City)，成為全美最受該年齡層年輕人喜愛的居住地第三名。

該數據顯示在2022，更多Z世代年輕人願意搬回大城市及都會區；2020年Rent Cafe的數據曾顯示，該年齡層的年輕人在選擇租房時，更青睞中西部和南部各州，該現象主要受到疫情限制旅遊，以及學校改為遠端教學影響，由於對未來疫情等的不確定性，促使年輕人在擇屋時，以房租較可負擔和生活質量為優先考量。

不過疫情在2021年疫苗普及後和緩，今年大城市也都逐步開放邁入復甦，鼓勵Z世代離開小城鎮，再度搬回大都會區；專家表示，大城市提供更多就業機會，以及許多在小城鎮或郊區無法提供的設施，例如各式餐廳、娛樂以及公共交通等，同時大城市也有更多社交機會，讓Z世代更有機會發展專業技能或是找到人生的另一半。

由於年輕人的租屋活動增加，他們也開始在曼哈頓房產市場產生影響力；根據房地產估價公司Miller Samuel的報告，今年1月紐約市五大區租金 都已經回歸到疫情前水平，1月時曼哈頓公寓租金中位數為3476元，超過了2020年1月時的3472元，直逼史上最高紀錄，而市場上房源供不應求更是驟減超過80%，除曼哈頓租金狂飆23%，皇后區和布碌崙(布魯克林)熱門租房區價格也都分別上漲28%和11%。

目前租屋市場占比最大的千禧世代，已逐漸朝著建立家園和買房定居的方向發展，然而隨著應屆畢業生逐漸邁入職場，Z世代也正慢慢成為租賃市場上最主要的客群，積極尋求能夠滿足他們需求的社區。

專家表示，對於年輕人來說，大城市仍然具有相當的吸引力，因為除了人口和技術的多樣性，高速網路和高科技技術、綠能社區包括回收系統、節能公寓以及可再生能源等，這些設施都需要大量公共與私人投資等資源，也讓大都會成為能夠提供這些服務的不二選擇，促使年輕人往城市移動。