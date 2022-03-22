市府閒置2500套支持住房 足夠容納紐約市地鐵遊民

紐約市約有2463人逗留在地鐵系統過夜，而全市有2500個閒置支持住房，足夠安置這些遊民。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市遊民 問題在新冠疫情後加劇，根據日前聯邦統計，紐約市約有2463人逗留在地鐵 系統過夜；市府雖試圖解決該問題，並計畫在包括華社在內的社區加建遊民收容所，但根據「紐約郵報」報導，目前全市約有2500間市府支持的住房閒置，若能有效使用，足夠安置所有地鐵遊民。

「紐約郵報」以「官僚主義的惡夢」來形容該現象；社會服務機構「紐約支援性公寓」(Supportive Housing Network)在去年12月提交給市議會的證詞中，談到該組織的調查發現，表示目前全市2萬5000套遊民住房中，有超過10%是空置的。

遊民聯盟(The Coalition for the Homeless)政策主任Jacquelyn Simone表示，遊民住房需求量大，且目前有許多閒置單位，但由於官僚主義導致這些閒置住房無法立即提供給有需要者；也有相關人士表示，要申請這些遊民支持住房根本是「官僚主義的惡夢」。

根據目前安置遊民的流程，那些住在地鐵和街頭的遊民，不一定會被安置在閒置單位，反而是那些居住在遊民收容所的人會被分派到單位居住，而這將能夠使過度擁擠的收容所騰出空間，容納那些露宿在外的遊民。

負責安置遊民的紐約市人力資源管理局(HRA)發言人Julia Savel在聲明中表示，目前紐約市約有2500套支持住房可用，該部焚也正在與其他相關機構合作，確保有需要者可被妥善安置。

相關人士認為，會造成有這麼多閒置單位的主要原因，是HRA沒有一個系統，能夠將遊民和有閒置的支持住房單位自動匹配；反之，HRA必須針對這些可用的支持住房，再和潛在租戶名單手動匹配，並逐一追蹤被誰接受或拒絕入住；據了解，目前執行該工作的市府職員不超過六人。

統計發現，居住在收容所內的遊民，平均需要花費480天才可以找到一套支持住房，而由於預算不足，造成匹配工作電腦化的提案不斷往後延，倡導者21日表示，要解決遊民問題，市府應該要提出快速行動計畫，取消複雜的配對和申請流程，讓遊民盡快入住這些閒置公寓，同時還要組織一個工作小組，確保未來不會再發生類似問題。