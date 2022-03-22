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紐約客談／房價暴漲加上通貨膨脹 住不起的紐約

顏嘉瑩

紐約是世界的中心，即便經歷兩年疫情的摧殘，仍是許多人嚮往的城市，也是年輕人踏入職場、實踐夢想的天堂；但疫情後的通貨膨脹、房租上漲，曼哈頓公寓租金中位數來到史上最高，這些為了追夢而來到紐約的人，卻由於租金太貴，不得不與人分租、失去生活品質，只能嗟歎「住不起的紐約」。

事實上紐約市五大區不只曼哈頓住屋貴，皇后區、布碌崙(布魯克林)的房價也從去年底疫情好轉後開始出現上漲趨勢，主要是由於當時紐約疫情嚴重，民眾出走後房屋閒置，等到疫情好轉後民眾再次想要搬回紐約，導致需求量暴增，業主應勢調漲價格，再加上通貨膨脹等原因，才會導致紐約市的租房價格再創新高；目前曼哈頓公寓租金中位數約為3476元。

根據哈佛大學住房研究聯合中心對2018年人口普查數據的分析，每四名租客便有一人花逾一半月薪在房租上，專家表示，在紐約如今的時空背景下，這個數字恐怕更高。

雖然住在紐約市獲得了更多就業機會以及生活機能的方便，但還記得去年9月颶風艾妲(Ida)帶來的暴雨造成災情，有12人罹難，其中11人居住在不合法規但租金便宜的地下室，最後慘遭溺斃，死者也包括多位華人；而紐約有數以萬計的移民或低收入族群，因負擔不起高房租而必須住在這些非法出租的房屋中，甚至有的房間被非法隔間後再出租，居住面積更小。

疫情後大量民眾失業、被迫露宿街頭，也讓遊民問題油然而生，住房、地稅、遊民、治安議題環環相扣，疫情後這個城市積極復甦、需要人潮大量回流的同時，政府需要如何做才能夠將問題一個一個解決，也考驗著執政者的能力。

紐約客談，每周二至周六見報。

疫情 租金 紐約市

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